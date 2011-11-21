〔香港经济〕整体通胀第四季料见顶,明年初出口及经济难乐观--财政司长

路透香港11月21日电---香港财政司司长曾俊华周一称,香港食品价格的升势在近期已经开始有一些缓和的迹象,预期整体通胀在第四季内见顶;不过受外围形势影响,明年初出口以至整体经济表现都难以乐观.

曾俊华在立法会财经事务委员会会议简报香港整体经济最新状况时指出,本地通胀压力自今年年初起一直升温,但环球食品价格在过去半年有所回顺,加上中国内地食品通胀亦已持续回落,令本地食品通胀开始有缓和迹象.

此前香港政府将2011年全年的整体和基本消费物价通胀率预测由8月时的5.4%和5.5%,下调至5.2%和5.3%.

曾俊华并表示,近期出口订单不理想,估计第四季出口会持续下跌,并会进一步拖低经济增长.在可见的将来,欧美经济会持续低迷,大大增加了全球经济下行的风险.

"面对如此恶劣及高度不明朗的外围形势,香港明年初出口以至整体经济表现都难以乐观."他说.

"至于2012年下半年经济表现如何,现时仍有很多不确定性,要视乎欧债危机能否稳住,美国经济的复苏情况会否改善和全球能否避过再次陷入衰退."

香港今年第三季本地生产总值(GDP)按年增长放缓至4.3%,按季增长0.1%.政府此前将今年全年的最新经济增长预测为5%,是早前8月份时5-6%的预测下限.

曾俊华称,在外围前景高度不明朗的影响下,本地楼市也出现整固,近期成交和楼价都持续偏软.但他指出,政府在过去两年来推出的多项措施,目的正是要减低一旦外围环境逆转时,楼价所要面对的调整压力,和增强银行应对楼价下跌的韧力,从而保障整体经济和金融系统的稳定.

他并重申,香港银行和金融体系一向稳健,资金一直充裕,抵御外来冲击的能力高.(完)