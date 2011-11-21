更正:〔香港个股〕广汽集团预计明年中国汽车销量增长约5%

(更正:标题及内文第一段的汽车销量成长预估,为中国整体行业,非指广汽集团本身)

路透广州11月21日电---中国第六大汽车制造商--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)总经理曾庆洪周一表示,预计2012年中国汽车销量年增长约5%.

他在广州一场汽车展向记者指出,预计明年广汽的汽车销量成长速度将高于内地整体行业.

广汽此前公布,今年1-9月净利为26.03亿元人民币,公司未提供去年同期比较数据;去年全年则为42.9亿元.[ID:nCH0085105]

本地时间上午11:24时,广汽集团逆市小升0.72%至6.99港元,过去三个月累计下跌17.47%;大盘恒生指数.HSI大跌1.93%.(完)

浏览广州汽车其他新闻,请点选[2238.HK-CMN]