更正:〔香港个股〕广汽集团预计明年中国汽车销量增长约5%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:标题及内文第一段的汽车销量成长预估,为中国整体行业,非指广汽集团本身)
路透广州11月21日电---中国第六大汽车制造商--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)总经理曾庆洪周一表示,预计2012年中国汽车销量年增长约5%.
他在广州一场汽车展向记者指出,预计明年广汽的汽车销量成长速度将高于内地整体行业.
广汽此前公布,今年1-9月净利为26.03亿元人民币,公司未提供去年同期比较数据;去年全年则为42.9亿元.[ID:nCH0085105]
本地时间上午11:24时,广汽集团逆市小升0.72%至6.99港元,过去三个月累计下跌17.47%;大盘恒生指数.HSI大跌1.93%.(完)
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--采访 梁淑芬; 撰写 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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