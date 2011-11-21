〔投行观点〕巴克莱料住宅按揭利率上调令买家更难入市,一手盘违约风险增

路透香港11月21日电---投行巴克莱资本称,渣打银行周一起上调按揭息率,料未来会有更多的银行跟随.而这次的加息将会令到购买一般"上车盘"的市民的供楼负担比率升至50%的临界值,令到一些资本充裕的首次买家难以入市,亦增加了部份一手楼盘买家或未能完成交易的风险.

但在香港住宅按揭市场中排行第四的渣打(2888.HK)上周五突然宣布上调按揭息率,银行同业拆息(HIBOR,H)按揭计划息率由H加2至2.5%,调升至H加2.5至3%;息率上限维持于P减2至2.35%.最优惠利率(P)按揭计划亦由P减2.35至2.65%调升至P减2至2.4%,由今天起生效.

巴克莱资本周一发表报告称,这是自3月以来,本地银行第六次调升按揭利率.按揭利率上调对住宅市场潜在买家的购买力有渐进影响.首轮的加息首先会赶出一些资本不足的首次置业人士,这从向按揭证券公司申请九成按揭比例的宗数大幅减少可见一斑.但最近期的加息,则将会把一些实力较佳的潜在置业人士也要离场.

去年8月政府及金管局推出一系列的收紧按揭措施,要求向银行进行按揭贷款人士,其供款对收入比例不能高于50%.随着本地居民收入上升以及楼价回软,第三季市民的供楼负担指数(即每月供款占收入比例)由首季的49%回落至46%.

此外,一些通过在发展商预售阶段认购一手住宅单位的准买家,亦可能因加息而影响其完成交易的能力或意欲.巴克莱称,假如按揭利率上升而楼价下跌,买家不完成交易的风险将会大增,这对一些在今年上半年出售但明年才竣工交付项目的发展商影响最大.在一众大型发展商中,新鸿基地产(0016.HK)和恒基地产(0012.HK)涉及有关风险将会最大.

香港地产股指数.HSNP周一表现弱于大市,午盘中段挫2.49%;大盘恒生指数.HSI则跌1.24%.(完)

浏览香港房地产其他新闻,请点选[HK-REA-CMN]