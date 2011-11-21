〔香港房地产〕香港零售商铺租金全球第二高,逐渐逼近纽约--世邦魏理仕

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月21日电---世邦魏理仕周一发表的研究报告指出,香港的零售商铺租金紧随纽约其後,排名全球第二,但两者的租金差距正逐步收窄.
报告称,尽管全球消费者信心疲弱,今年第三季零售商仍继续扩张,以争取市场占有率.此情形在亚洲地区尤甚,反之在美国和西欧等地零售商的态度则较为审慎.
"在强劲的零售销售和访港旅游人数带动下,国际品牌将继续在香港扩展.因此零售需求可望持续强势,特别是在核心地点,未来数月租金将保持正增长."世邦魏理仕香港研究部主管范伟年说.
美国纽约第五街仍然是全球铺租最昂贵的零售地点,于第三季其租金每年每平方尺维持于1,900美元;排行第二的香港租金达1,695美元.第三位为澳洲悉尼,年租金每平方尺达1,224美元.
范伟年表示,香港具拓展中国市场的增值优势,遂成为一众零售商的目标市场.零售租金增长由第二季的2.2%,上升至第三季的6.2%,进一步缩短了与纽约的租金差距.
今年首三季访港旅客数目同比增加16.2%,主要受到内地旅客带动.在本地消费需求和旅客开支强劲的带动下,本地零售销售继续录得可观增长,9月份的零售业总销货值按年上升24.1%.[ID:nCH0085231](完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。