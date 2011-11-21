〔中港个股〕淡马锡持有中国建行H股升至9.42%,原为7.86%

路透香港11月21日电--据联交所的资料显示,新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]持有中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)H股股份升至9.42%,原为7.86%.

联交所的资料显示,淡马锡于11月11日按每股4.93港元购入建行约37.7亿股股份,涉资约186亿港元.本次增持後,淡马锡持有建行H股总数增至226.55亿股.

据路透此前引述一名熟悉情况的消息人士称,淡马锡已购入约1/3美国银行(BAC.N)最近出售的建行股份,美银减持的其馀股份则由一些中资机构投资者组成的团队买入.[ID:nCH0087173]

美国银行上周宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份,预计可产生18亿美元的税後利得.根据建行的声明称,美国银行同意以协议转让方式向几家机构投资者转让约104亿股建行H股,约占已发行总股份的4.14%,转让後,美银持股量将降至约21.48亿股.

此前中国主权基金--中投公司[CIC.UL]亦向联交所申报于11月14日增持了建行27.6亿股H股,涉资17.5亿美元;每股平均价为0.634美元,与淡马锡购入的股份作价相若,惟不清楚本次增持的股份是否向美国银行购入.

建行H股周一收低0.93%,报5.35港元.(完)

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