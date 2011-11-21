〔香港个股〕玖龙纸业称近期原材料价格下跌约20%,欧债危机影响有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月21日电---中国包装用纸龙头企业--香港玖龙纸业(控股)有限公司(2689.HK)董事长张茵周一表示,出口销售占营业额比例仅10%,欧债危机影响有限,且近几个月原材料价格下滑约20%,有助于毛利率持稳.
张茵在股东会後指出,公司新的项目刚开始投产,预计明年下半年负债比率将会开始回落.
张茵向记者说,"(玖纸)产品出口只占总销量10%,欧债危机对公司的影响不大."
她同时指出,这几个月原材料下跌了20%,"比我们预期地多",虽然平均售价也下降了10%,但因成本降幅较大,预料有助于毛利率持稳.
由于无法转嫁原材料成本至客户端,玖纸至6月30日止的2010/11年度净利按年跌9.2%至19.7亿元,逊于市场预估,并因行业前景不乐观而延後六条生产线投产;张茵当时曾表示,新项目投产令今明两年负债比偏高,但预计2013年将会下降至90%,长期目标则是降到65-70%.[ID:nCH0079677]
玖纸收盘下跌1.16%至5.10港元,大盘恒生指数.HSI跌1.44%.
今年以来玖纸股价已跌掉约五成,远高于恒生指数的约20%.这也让曾在2006年登上胡润百富榜首的张茵,身价大幅缩水,最新公布的2011年胡润百富榜,张茵家族排名由去年的第三名掉至第24名.[ID:nCN1949807](完)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。