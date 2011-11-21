〔香港个股〕玖龙纸业称近期原材料价格下跌约20%,欧债危机影响有限

路透香港11月21日电---中国包装用纸龙头企业--香港玖龙纸业(控股)有限公司(2689.HK)董事长张茵周一表示,出口销售占营业额比例仅10%,欧债危机影响有限,且近几个月原材料价格下滑约20%,有助于毛利率持稳.

张茵在股东会後指出,公司新的项目刚开始投产,预计明年下半年负债比率将会开始回落.

张茵向记者说,"(玖纸)产品出口只占总销量10%,欧债危机对公司的影响不大."

她同时指出,这几个月原材料下跌了20%,"比我们预期地多",虽然平均售价也下降了10%,但因成本降幅较大,预料有助于毛利率持稳.

由于无法转嫁原材料成本至客户端,玖纸至6月30日止的2010/11年度净利按年跌9.2%至19.7亿元,逊于市场预估,并因行业前景不乐观而延後六条生产线投产;张茵当时曾表示,新项目投产令今明两年负债比偏高,但预计2013年将会下降至90%,长期目标则是降到65-70%.[ID:nCH0079677]

玖纸收盘下跌1.16%至5.10港元,大盘恒生指数.HSI跌1.44%.

今年以来玖纸股价已跌掉约五成,远高于恒生指数的约20%.这也让曾在2006年登上胡润百富榜首的张茵,身价大幅缩水,最新公布的2011年胡润百富榜,张茵家族排名由去年的第三名掉至第24名.[ID:nCN1949807](完)