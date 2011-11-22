《香港报摘》--经济日报11月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--市场忧虑欧美债务危机同时恶化,"欧猪债"遭沽售,令欧猪与德债息差再度扩大,欧洲国债信贷违约掉期(CDS)升近新高,避险资金令美元、日圆及美英德国债向好,欧元、商品及金融股带动环球股市下滑.
* 其他:
--市场消息指,电讯盈科(0008.HK)分拆,拟最多集资110亿港元的香港电讯信托(新上市编号6823),昨截止的公开认购部分认购率或仅约半.该股原定最早于今日定价,若不能于周五前定价,其集资大计将告失效.
--渣打(2888.HK)上周突然上调按揭利率,昨虽然暂未有银行跟随,但就令本来已沉寂的楼市气氛雪上加霜.金管局总裁陈德霖预期,在贷存比率未见明显下调的情况下,按揭利息仍有上升压力.
--煤价月初曾再创历史新高,今年销售价量齐升的神华(1088.HK)(601088.SS)预计,明年煤炭市场总体平稳,故煤价将基本稳定,惟部分地区供应偏紧,或令煤价在夏季用电高峰和冬季备煤时段上扬.
--消息指,近期楼市因加息及外围经济波动,交投淡静,本港第三季住宅价格下跌2%,故港府初步评估,现阶段毋须对楼市下"重药",适宜再观望;但楼市回软,当局亦无意放宽打击炒风的额外印花税.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。