《香港报摘》--经济日报11月22日

* 要闻版头条:

--市场忧虑欧美债务危机同时恶化,"欧猪债"遭沽售,令欧猪与德债息差再度扩大,欧洲国债信贷违约掉期(CDS)升近新高,避险资金令美元、日圆及美英德国债向好,欧元、商品及金融股带动环球股市下滑.

* 其他:

--市场消息指,电讯盈科(0008.HK)分拆,拟最多集资110亿港元的香港电讯信托(新上市编号6823),昨截止的公开认购部分认购率或仅约半.该股原定最早于今日定价,若不能于周五前定价,其集资大计将告失效.

--渣打(2888.HK)上周突然上调按揭利率,昨虽然暂未有银行跟随,但就令本来已沉寂的楼市气氛雪上加霜.金管局总裁陈德霖预期,在贷存比率未见明显下调的情况下,按揭利息仍有上升压力.

--煤价月初曾再创历史新高,今年销售价量齐升的神华(1088.HK)(601088.SS)预计,明年煤炭市场总体平稳,故煤价将基本稳定,惟部分地区供应偏紧,或令煤价在夏季用电高峰和冬季备煤时段上扬.

--消息指,近期楼市因加息及外围经济波动,交投淡静,本港第三季住宅价格下跌2%,故港府初步评估,现阶段毋须对楼市下"重药",适宜再观望;但楼市回软,当局亦无意放宽打击炒风的额外印花税.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.