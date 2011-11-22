《香港报摘》--信报11月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧债危机恶化效应触发热钱从中国"班资回朝"救国及避险.人民银行数据显示,中国外汇占款罕有地出现四年来首次负增长,10月份外汇占款馀额减少逾200亿元人民币,显示国际资本有逃离迹象,热钱倒流已令人民币升值预期受打压,甚至有可能贬值.
* 其他:
--美银美林发表报告指,内地经济正从高增长放缓,而通胀又高企,内银股价有可能强烈波动,未来数年将持续面临降级风险.该行将内银目标价平均下调约10%,农行(1288.HK)(601288.SS)目标价被调低16%,至3.31港元,投资评级从"中性"下调至"跑输大市".
--新华人寿昨天开始展开招股前推介,德意志银行估计,新华人寿2012年预测股价对内含价值(P/EV)为1.33-1.75倍,以其高位1.75倍计算,其估值较中国人寿(2628.HK)(601628.SS)还要贵.
--继万科(000002.SZ)200002.SZ减价售楼後,龙湖地产(0960.HK)甚至被指以相当于成本八五折的作价开售北京大兴区项目.虽然龙湖否认亏本售楼,强调项目有利可图,但股价仍然受到影响,挫逾半成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。