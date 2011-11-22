《香港报摘》--信报11月22日

* 头版头条:

--欧债危机恶化效应触发热钱从中国"班资回朝"救国及避险.人民银行数据显示,中国外汇占款罕有地出现四年来首次负增长,10月份外汇占款馀额减少逾200亿元人民币,显示国际资本有逃离迹象,热钱倒流已令人民币升值预期受打压,甚至有可能贬值.

* 其他:

--美银美林发表报告指,内地经济正从高增长放缓,而通胀又高企,内银股价有可能强烈波动,未来数年将持续面临降级风险.该行将内银目标价平均下调约10%,农行(1288.HK)(601288.SS)目标价被调低16%,至3.31港元,投资评级从"中性"下调至"跑输大市".

--新华人寿昨天开始展开招股前推介,德意志银行估计,新华人寿2012年预测股价对内含价值(P/EV)为1.33-1.75倍,以其高位1.75倍计算,其估值较中国人寿(2628.HK)(601628.SS)还要贵.

--继万科(000002.SZ)200002.SZ减价售楼後,龙湖地产(0960.HK)甚至被指以相当于成本八五折的作价开售北京大兴区项目.虽然龙湖否认亏本售楼,强调项目有利可图,但股价仍然受到影响,挫逾半成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.