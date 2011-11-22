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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月22日

路透香港11月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7891港元HKD=)

美国股市周一连续第四日收跌,道琼工业指数.DJI收跌248.85点,或2.11%,报11,547.31点.欧美在应对庞大债务方面缺乏进展,损及投资者对股市的信心.[ID:nCN1233866]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 179.030 -4.86 125030 13.945 -3.03

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.370 -4.45 180988 3.542 -1.60

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.500 -0.45 267192 75.554 -1.04

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.710 -2.53 211268 19.582 -1.30

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.470 -1.63 79032 9.773 -1.58

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 102.080 0.27 61904 7.951 -0.74

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 36.910 -2.82 500347 57.499 -2.13

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.890 -2.36 48623 4.665 -0.96

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.140 -2.17 474673 16.466 -1.87

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 23.200 -6.34 108628 18.071 -2.43

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.850 -2.79 40925 3.865 -1.39

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.750 -4.03 17151 3.856 -1.89

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.140 -3.05 25429 1.413 -51.11

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.340 -4.49 120560 0.365 -4.07 (完)

--整理 梁慧仪

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