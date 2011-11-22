《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7891港元HKD=)
美国股市周一连续第四日收跌,道琼工业指数.DJI收跌248.85点,或2.11%,报11,547.31点.欧美在应对庞大债务方面缺乏进展,损及投资者对股市的信心.[ID:nCN1233866]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 179.030 -4.86 125030 13.945 -3.03
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.370 -4.45 180988 3.542 -1.60
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.500 -0.45 267192 75.554 -1.04
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.710 -2.53 211268 19.582 -1.30
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.470 -1.63 79032 9.773 -1.58
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 102.080 0.27 61904 7.951 -0.74
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 36.910 -2.82 500347 57.499 -2.13
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.890 -2.36 48623 4.665 -0.96
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.140 -2.17 474673 16.466 -1.87
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 23.200 -6.34 108628 18.071 -2.43
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.850 -2.79 40925 3.865 -1.39
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.750 -4.03 17151 3.856 -1.89
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.140 -3.05 25429 1.413 -51.11
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.340 -4.49 120560 0.365 -4.07 (完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。