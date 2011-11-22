〔香港个股〕深圳中航以近83亿元向母公司收购物流、电子及零售资产

路透香港11月22日电---深圳中航集团(0161.HK)周二宣布,将以近82.8亿元人民币向其母公司收购一批业务包括贸易物流、电子制造及零售业务的资产,公司将以发行永久次级可换股证券悉数支付收购价.

深圳中航是一家多元化战略投资控股公司,主要在中国从事液晶显示器、印制电路板、手表奢侈品和矿业资源的生产与销售,并从事酒店及物业经营业务.

公司的声明称,是次最终母公司中国航空技术国际控股有限公司(中航国际),及持有深圳中航其持股58.77%的直接控股股东中国航空技术深圳有限公司收购有关资产.

深圳中航收购的资产还包括深圳上市的百货零售企业--天虹商场股份(002419.SZ)的39.52%股权,涉资63.28亿元.

深圳中航将按初步转换价每股内资股3.56元,向中航国际及中国航空技术深圳发行之永久次级可换股证券支付.

深圳中航自上周四暂时买卖,停牌前最後报3.963港元;并将于今天恢复交易.(完)

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