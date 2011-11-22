《香港报摘》--其他报纸重要消息11月22日

* 明报:

--近月政府先後推出多幅土地,周五(25日)将再有三幅土地截标,包括沙田石门一幅非住宅用地及大屿山长沙两幅低密度住宅用地.有业内人士估计,上述地皮合共市值约11.1亿港元.

--据市场消息指,海通证券(600837.SS)及海润影视周一(21日)均已通过上市聆讯,其中海通最快将于本周开始推介,12月中招股,集资156亿港元;至于海润影视则拟集资约15.6亿港元.

* 星岛日报:

--星展银行香港周一(21日)调高人民币存款息率,东亚银行(0023.HK)同日亦调高2个月至12个月的个别大额人民币定存,年利率可高达2.25厘.

--国泰航空(0293.HK)发公告,指该公司2011年度财务报表核数师报告或包括一项保留意见,有关在财务报表中,包括该公司在国航(0753.HK)(601111.SS)的投资截至今年9月底止年度的应占未经审核业绩.

* 苹果日报:

--新创建(0659.HK)执行董事曾荫培表示,公司在增持杭州绕城公路项目公司95%实际权益後,未来亦探讨其他收购项目,惟未有透露具体项目或收购时间.

* 东方日报:

--金风科技(2208.HK)(002202.SZ)宣布,高级副总裁李玉琢因年龄及身体原因提出退休申请,

* 文汇报:

--率银行公会访京的金融管理局总裁陈德霖表示,针对本季跨境贸易沽售较多人民币的情况,人民银行采取了比较弹性的处理方法,目前上海在岸人民币兑换窗口依然开放,但他未透露80亿元人民币的季度额度是否已用完.

--渣打(2888.HK)(STAN.L)亚洲执行董事白承睿表明,已因应欧债危机而缩减对欧洲银行的风险敞口,并加强与内地金融机构的业务合作.

* 大公报:

--四川成渝高速公路(0107.HK)(601107.SS)公布,该公司最近已中标有关于四川省境内投资、建设及经营等高速公路项目,总投资共计约117.42亿元人民币.

--中国忠旺(1333.HK)首席财务官张立基表示,忠旺希望把利润率由目前的20%,提升至30%,惟没有具体时间表.忠旺今年上半年毛利率为20.6%,按年下跌26.9个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.