〔港报社评〕空置税是楼市笨炸弹--星岛日报11月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
香港财政司司长曾俊华昨日报"盈喜",本财政年度库房盈馀会比预期高,市民自然希望有各式各样的减税.不过,有立法会议员希望政府研究加税,就是新增物业空置税,打击囤积.香港住宅楼价和租金指数已经升破1997年高峰,商业楼宇方面,由2008年至今,店租升18%,写字楼租金升了11%,市面上多了待价而沽的空置店铺,又有香港和中国投资者,买了住宅後不自住不放租待升值,令空置税的议题开始得到部分议员和应.
空置税要达到预期效果,一来要有效堵塞避税漏洞,二来税率要高得有足够的阻吓力.从技术层面而言,单是空置单位的定义和取证本身,已经不容易.通常单位应该容许"合理"的空置期,原因是旧租户退租後不一定能够觅得新租户紧贴接上.定了可接受的空置期後,业主又可以利用种种方式,例如以一个月的临时租约等来避税.港府要耗用庞大的人力物力来查证,库房得不偿失,而且业主又可能透过避税漏洞,让单位名出租实空置,要以空置税来压低租金楼价,得出来的效果可能大打折扣,港府要衡量是否值得.
打击投机应该用精准的"聪明炸弹",假如采取广泛面积的轰炸,误伤大批平民,就算达到打击效果,是否值得都要商榷,何况是这种对有钱人杀伤力弱、对小业主杀伤力强的"笨炸弹".现时香港住宅空置率只得4%,商业单位空置率7%-8%,狂轰滥炸的建议实有哗众取宠之嫌.无论从收效、可行性和副作用来衡量,须否徵收物业空置税,都大有疑问.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。