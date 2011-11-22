〔港报社评〕空置税是楼市笨炸弹--星岛日报11月22日

香港财政司司长曾俊华昨日报"盈喜",本财政年度库房盈馀会比预期高,市民自然希望有各式各样的减税.不过,有立法会议员希望政府研究加税,就是新增物业空置税,打击囤积.香港住宅楼价和租金指数已经升破1997年高峰,商业楼宇方面,由2008年至今,店租升18%,写字楼租金升了11%,市面上多了待价而沽的空置店铺,又有香港和中国投资者,买了住宅後不自住不放租待升值,令空置税的议题开始得到部分议员和应.

空置税要达到预期效果,一来要有效堵塞避税漏洞,二来税率要高得有足够的阻吓力.从技术层面而言,单是空置单位的定义和取证本身,已经不容易.通常单位应该容许"合理"的空置期,原因是旧租户退租後不一定能够觅得新租户紧贴接上.定了可接受的空置期後,业主又可以利用种种方式,例如以一个月的临时租约等来避税.港府要耗用庞大的人力物力来查证,库房得不偿失,而且业主又可能透过避税漏洞,让单位名出租实空置,要以空置税来压低租金楼价,得出来的效果可能大打折扣,港府要衡量是否值得.

打击投机应该用精准的"聪明炸弹",假如采取广泛面积的轰炸,误伤大批平民,就算达到打击效果,是否值得都要商榷,何况是这种对有钱人杀伤力弱、对小业主杀伤力强的"笨炸弹".现时香港住宅空置率只得4%,商业单位空置率7%-8%,狂轰滥炸的建议实有哗众取宠之嫌.无论从收效、可行性和副作用来衡量,须否徵收物业空置税,都大有疑问.(A06)