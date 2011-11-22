〔港报社评〕确保楼市软着陆,审慎考虑空置税--文汇报11月22日

香港财政司司长曾俊华昨天在立法会简报香港整体经济最新状况时指出,过往港府所推出的遏抑楼市措施是正确的,措施生效後,香港楼价并没有大幅急跌,而成交则显着减少,希望楼市能软着陆.曾俊华并表示,未来会小心研究及讨论空置税,但强调该措施并不会短期内落实.

香港楼市受到欧债危机、全球经济衰退、香港经济放缓、中国收紧银根和港府推出的遏抑楼市措施的影响,已经进入调整期.必须强调的是,避免楼市急遽下挫,确保楼市软着陆,是本港应对欧债危机和全球衰退最重要的措施.因此,楼市政策不应该大变.事实上,开徵空置税,可以打击业主囤积居奇牟利,减少炒卖活动,有利楼宇供应平稳.不过,在楼市开始下跌的时候开徵空置税,又有可能加剧楼市下滑震盪的风险.因此,港府应审慎处理开徵空置税的问题,宜留待楼市未来再度上升时才考虑落实.

港府发布的"香港物业报告"显示,截至2010年底,香港住宅空置量同比前年大幅上升10%.期内空置率达4.7%,是空置率连续2年下跌後的首度回升.虽然这离开国际公认的10％的空置率警戒线仍有距离,但不可忽视,部分中国买家买了楼就空置在那里,风气更扩展至中小型单位.长远而言,待楼市调整期过去後,港府可审慎考虑开徵空置税的问题,向投资公司和拥有多套物业的个人徵收,针对的群体越少,对楼市的影响越小,而且可增加开徵空置税的可行性.(A06)