〔港报社评〕与其派钱,不如积极改革医疗教育安老--明报11月22日

香港财政司长曾俊华今年初一反常态,破天荒地派钱每人6,000港元来化解政治困局,犯下大错;际此下年度预算案谘询伊始,他应该铭记教训,坚持公帑必须用得其所的大原则,港府财政储备虽多,但要用于有利社会长远发展,解决根本问题,而非再次胡乱派钱.以现届港府"看守政府"心态浓烈,难有魄力为香港未来擘划,只希望香港财政司长不再浪费资源,让下届港府有较充沛财力,解决各项深层次矛盾和推动经济、社会发展.

医疗教育安老在在需财,下届港府需资源办实事.港府应趁财政状况良好,投放资源在一些有利香港长远发展的范畴,举其大者,包括以下3项:(1)医疗--港府应在积极推动私营医疗的同时,提高公共医疗质素,(2)教育--这些年,不乏学者、舆论,一再建议港府趁财政情况理想,应该投入更多资源,提高教育质素,例如推行15年免费教育.(3)安老--香港人口老化问题日益严重,港府却无长远规划,长者日後能否老有所居、老有所养,是大疑问.

医疗、教育、安老三大问题,需要大量资源应对,港府这些年宁愿大手大脚派钱,却不肯做这些对社会和市民有实际意义的事,使人极度遗憾.下年度预算案,曾俊华若仍要在曾荫权的派糖措施上加码,以应对有需要协助市民的确切需要为限,绝对不应该为求掌声而再虚耗公帑.特别是现届港府在缺乏雄心壮志下,应该做的是尽量撙节,让下届港府有更多资源办实事.切勿再胡乱派钱,这是对现届港府最後一份财政预算案的最大期望.(A04)