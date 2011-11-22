〔港报社评〕与其派钱,不如积极改革医疗教育安老--明报11月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
香港财政司长曾俊华今年初一反常态,破天荒地派钱每人6,000港元来化解政治困局,犯下大错;际此下年度预算案谘询伊始,他应该铭记教训,坚持公帑必须用得其所的大原则,港府财政储备虽多,但要用于有利社会长远发展,解决根本问题,而非再次胡乱派钱.以现届港府"看守政府"心态浓烈,难有魄力为香港未来擘划,只希望香港财政司长不再浪费资源,让下届港府有较充沛财力,解决各项深层次矛盾和推动经济、社会发展.
医疗教育安老在在需财,下届港府需资源办实事.港府应趁财政状况良好,投放资源在一些有利香港长远发展的范畴,举其大者,包括以下3项:(1)医疗--港府应在积极推动私营医疗的同时,提高公共医疗质素,(2)教育--这些年,不乏学者、舆论,一再建议港府趁财政情况理想,应该投入更多资源,提高教育质素,例如推行15年免费教育.(3)安老--香港人口老化问题日益严重,港府却无长远规划,长者日後能否老有所居、老有所养,是大疑问.
医疗、教育、安老三大问题,需要大量资源应对,港府这些年宁愿大手大脚派钱,却不肯做这些对社会和市民有实际意义的事,使人极度遗憾.下年度预算案,曾俊华若仍要在曾荫权的派糖措施上加码,以应对有需要协助市民的确切需要为限,绝对不应该为求掌声而再虚耗公帑.特别是现届港府在缺乏雄心壮志下,应该做的是尽量撙节,让下届港府有更多资源办实事.切勿再胡乱派钱,这是对现届港府最後一份财政预算案的最大期望.(A04)
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。