〔港报社评〕减赤谈判陷僵局,美债风险长期化--信报11月22日

美国两党的削减赤字谈判陷入僵局,预期跨党派议员组成的"超级委员会"无法在期限日提交具体减赤方案,重燃市场对美国债务风险的忧虑.在欧洲及美国债务阴霾的叠加影响下,昨天金融市场大幅波动.美国债务问题及风险已形成"长期化"趋势.若然"超级委员会"最终未能提交方案,则将触发自动削减财政开支的机制,在2013年起共削减21,000亿美元开支,当中国内及国防开支各占一半,令美国经济蹒跚复苏之途将更为反覆,甚至不排除复苏动力不足而出现"二次探底"的可能性.

今回两党争拗不休,未能落实8月方案所定第二部分内容的建议,并赶及把定案于12月底前交国会通过,再一次暴露了制订政策缺乏可预测性的政治风险,令评价美国主权评级的重要标准再一次受到冲击和弱化.虽然今次谈判未能达成协议,美国政府不会周转不灵无法运作或可能再堕入债务违约泥潭,但不排除评级机构因此而扣减美国主权评核的得分,新增市场的波动因素.面对天文数字般政府债务,美国政府必须大力压缩财政开支.无论民主或共和两党都心知肚明,巨大的国债不可持续.但如今在经济低迷之下,无论开源或节流都不会顺利,问题渗透着浓厚政治色彩.从最近的数据看,美国9月个人收入环比仅微升0.1个百分点,按对通胀作出调整的可自由支配收入,则环比下降0.1个百分点,连续3个月滑落.个人收入增长不前,美国三大税收来源,包括个人所得税、企业所得税和社会保障税对政府未来收入的贡献,相信很难有效提升,如今节流又引发两党恶斗,无疑增加经济复苏的反覆风险.

如今"超级委员会"看来已无法完成任务,两党都将谈判失败的责任归咎对方.妥协失败的死结依然在于减税和削减医疗津贴等项目.很清楚看到,美国财政严重失衡问题目前已内嵌到社会的政治及经济结构之中.後果是美国债务危机的风险和问题,走上"长期化"之路,并间歇性激发市场波动.要有效解决问题,已非不断改变提高债务上限的法律依据,而是需要经济复苏及发展,来一场深刻的方向性政策变革.(A02)