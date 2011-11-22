〔港报社评〕美两党恶斗,害削赤更害经济--经济日报11月22日

美民主共和两党谈判削赤方案的死线明天届满,但双方为竞逐明年底美国总统和国会选举,很可能破裂收场,环球股市恐更动盪.美国党争为祸,华府明年势难推有力的救经济谷就业政策,重担惟有落在美国联储局主席伯南克肩上.

无危机迫妥协,更有欧债垫底.外界期望,美国两党能像今年8月谈判提高政府举债上限时般,以大局为重,在明天削赤方案谈判死线前最後一刻,达成协议,以免对饱受欧债挫伤的环球金融市场,再狠踩一脚.可惜,三大原因令他们的期望很可能落空.其一,党争剧烈.美国明年底将举行总统与国会选举,两党正力图更旗帜鲜明地讨好其基本盘选民,故共和党力拒任何加税建议,民主党坚持少减福利开支;在选情驱使下,两党分歧难拉近.其二,并无即时危机.两党明天纵拉倒,10年内削开支10,000亿美元的机制将自动启动,更重要是今年8月达成提高举债上限协议,已令美国政府有资源维持运作至明年底大选後,故谈判破裂亦不会像8月时般,美国政府有即时停摆危险.其三,有欧债危机垫底.欧债危情比美债更甚,此令8月时标普虽降美国主权评级,但其国债孳息不升反跌.两党打的算盘是,即使明天谈判触礁,令评级公司再降美国评级,但有欧债危机垫底,资金仍因避险而买美债,令美债孳息不会大升.

但市场会否像两党想像般乐观,不无风险,因若谈判破裂触发美国评级再遭降,投资者若不像8月时般无动于衷,而是认为美债欧债俱不可信,资金逃离美债欧债,便会推高美债孳息,触发金融危机,打击美国经济.若两党明天无法达成共识,凸显的是两党都赤裸裸地将政治凌驾经济,其中共和党的潜策略更是经济愈坏,明年底拉倒奥巴马、重夺总统宝座的机会愈高.此影响的不单是削赤,华府未来一两年要推救经济谷就业措施,亦势受党争阻挠,令美国陷入双底衰退机会加大.那救经济与就业的重担,只得由储局主席伯南克背上,令他明年推出第三轮量化宽松的压力,势将更大,投资者要衡量这些美国经济政策的变化与风险,对市场的冲击.(A04)