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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 09:01 BJT

《香港重要政经日程》--11月22日-11月28日

=====================今日香港主要政经消息===========================

11月22日(周二)

-- 公布10月份消费物价指数.

-- 耀才证券(1428.HK)公布中期业绩.

-- 资本策略(0497.HK)公布中期业绩.

-- 金山工业(0040.HK)公布中期业绩.

-- 华宝国际(0336.HK)公布中期业绩.

-- 中国微电子(0139.HK)公布中期业绩.

-- 丽悦酒店(2266.HK)公布中期业绩.

-- 南南资源(1229.HK)公布中期业绩.

--10:00 毅兴行(1047.HK)股东周年大会.

--10:00 升冈国际(0485.HK)股东特别大会.

--11:00 新世界中国0917.HK股东周年大会.

--11:45 新世界发展(0017.HK)股东周年大会.

--14:00 中海集运(2866.HK)在中国举行股东特别大会.

--14:30 明丰珠宝(0860.HK)股东特别大会.

--16:30 御泰中彩控股(0555.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

11月23日(周三)

-- 中国车辆零部件(1269.HK)首日挂牌.

-- 中国环保科技(0646.HK)公布中期业绩.

-- 中港照相(1123.HK)公布中期业绩.

-- 中信21世纪(0241.HK)公布中期业绩.

-- 香港兴业(0480.HK)公布中期业绩.

-- 万保刚(1213.HK)公布中期业绩.

-- 现代美容(0919.HK)公布中期业绩.

-- Sincere Watch(0444.HK)公布中期业绩.

-- 神州资源(0223.HK)公布中期业绩.

-- 信佳国际(0912.HK)公布中期业绩.

-- 冠捷科技(0903.HK)公布中期业绩.

--10:00 海域集团(1220.HK)股东特别大会.

--10:30 中油燃气(0603.HK)股东特别大会.

--11:00 光汇石油(0933.HK)股东周年大会.

--14:00 恒盛地产(0845.HK)股东特别大会.

--15:00 卜蜂莲花(0121.HK)股东特别大会.

*--16:30 新华汇富金融(0188.HK)庆祝21周年发布会.

11月24日(周四)

-- 广豪国际(0844.HK)首日挂牌.

-- 公布10月份出入口数字.

-- 阿里巴巴1688.HK公布第三季业绩.

-- 包浩斯(0483.HK)公布中期业绩.

-- 百灵达国际(2326.HK)公布中期业绩.

-- 超越集团(0147.HK)公布中期业绩.

-- 俊和发展(0711.HK)公布中期业绩.

-- 远东发展(0035.HK)公布中期业绩.

-- 富士高(0927.HK)公布中期业绩.

-- 金源米业(0677.HK)公布中期业绩.

-- 高银地产(0283.HK)公布中期业绩.

-- 金山软件(3888.HK)公布中期业绩.

-- 理文造纸(2314.HK)公布中期业绩.

-- 创维数码(0751.HK)公布中期业绩.

-- 大昌集团(0088.HK)公布中期业绩.

--09:00 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.

--09:30 中国工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 琥珀能源(0090.HK)股东特别大会.

--10:00 深高速(0548.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:30 冠捷科技(0903.HK)第三季业绩记者招待会.

11月25日(周五)

*-- 亚洲物流及航运会议.

-- 木薯资源(0841.HK)公布中期业绩.

-- 润讯通信(0989.HK)公布中期业绩.

-- 庄士中国(0298.HK)公布中期业绩.

-- 文化传信(0343.HK)公布中期业绩.

-- 东星能源(0668.HK)公布中期业绩.

-- 精优药业(0858.HK)公布中期业绩.

-- 远东酒店(0037.HK)公布中期业绩.

-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.

-- 汉登控股0448.HK公布中期业绩.

-- 德祥企业(0372.HK)公布中期业绩.

-- 德祥地产(0199.HK)公布中期业绩.

-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.

-- 信星集团(1170.HK)公布中期业绩.

-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.

-- 盈进集团(1386.HK)公布中期业绩.

--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.

--11:00 中国户外媒体(0254.HK)股东周年大会.

--11:00 金威资源(0109.HK)股东周年大会.

--14:30 国浩集团(0053.HK)股东周年大会.

*11月28日(周一)

-- 亚伦国际(0684.HK)公布中期业绩.

-- 雅天妮(0789.HK)公布中期业绩.

-- 汇汉控股(0214.HK)公布中期业绩.

-- 亚洲资源(0899.HK)公布中期业绩.

-- 北京御生堂(1141.HK)公布中期业绩.

-- 其士国际(0025.HK)公布中期业绩.

-- 其士泛亚(0508.HK)公布中期业绩.

-- 中国水务(0855.HK)公布中期业绩.

-- 英皇娱乐(0296.HK)公布中期业绩.

-- 英皇国际(0163.HK)公布中期业绩.

-- 鸿兴印刷(0450.HK)公布中期业绩.

-- 欧舒丹(0973.HK)公布中期业绩.

-- 六福集团(0590.HK)公布中期业绩.

-- 慕诗国际(0130.HK)公布中期业绩.

--09:30 中国环境资源(1130.HK)股东周年大会.

--10:30 维奥集团(1164.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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