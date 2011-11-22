〔港报财经评论〕顺势赚取利润--信报11月22日

顺势赚取利润/ 苏子

欧罗兑美元于5月4日高见1.4940後便反覆回落,汇价于上月4日触及1.3144低位才见强力反弹,并于不足一个月时间回升逾千点.可惜此升势只属昙花一现,汇价在上月27日以大阳烛一举升破1.40心理关口,100天及200天、SMA关键阻力後.虽然曾升至1.4247高位.并且更在100天SMA及200天SMA阻力以上收市.可惜汇价未能在下一个交易日进一步上升,随後更以大阴烛大幅回落至1.39支持关口以下波动及收市.完全抹去了上月27日的升幅.更再一次把欧罗兑美元的技术走势推向恶劣的深渊,同时确认上月27日的破位为假突破的走势陷阱,昨天欧洲市汇价已经下跌至1.3428低位.

上月27日欧罗兑美元的大升市.肯定令不少欧罗大看淡的投资者的仓位惨遭止蚀.近日汇价跌势明显.此情况反映,欧罗兑美元大方向看淡的观点并没有错:然而,汇价在下跌的过程中,却会出现令人感到侧目的大升市,而这种大升市,除令不少低位追沽者输钱外,甚至会扭转部分欧罗看淡的投资者的看淡立场,惟这些看淡的投资者改变立场并建立好仓後,汇价这时却又再重拾弱势.使那些对欧罗看淡信心并不足够者出现好淡皆输.而欧罗兑美元由1.4940高位.用上五个月时间才跌至1.3144低位.期间下跌了1,796点或12%.但随後却用了不足一个月时间大幅反弹1,103点子至1.4247高位,升幅达到8.4%.此升幅其实非常接近上述跌幅的61.8%反弹目标.即1.4254阻力.而汇价升近61.8%反弹目标後便再次转弱,并且可以很快便抹去之前的反弹升幅,故使市场上不少欧罗大看淡的投资者若是利用技术分析有耐性等至好价出现才看位顺大方向入市,并非盲目入市追沽的话.目前已经取得非常不俗的回报了.

目前欧罗兑美元的走势仍然以反覆波动为主.惟波动之馀,其基调又较为偏弱,因此.一般小投资者投资者若是炒作欧罗兑美元的话,若希望在目前的波动市况里增加赢面,宜顺着汇价的偏弱基调趁汇价大幅反弹时才建立仓位.反而不应随便逆势入市建立好仓博反弹.因为汇价即使反弹上升,但升势往往只属昙花一现.结果不少并非贴市的小投资者投资者可能会因为走避不及而出现由赚变蚀的情况:而且即使赚到钱,但所赚到的钱亦不及那些趁欧罗兑美元大幅反弹後才入市建立短仓的投资者容易.投资者每次看见欧罗兑美元自超卖的技术水平大幅反弹近逾7%後.届时可以沿着汇价下跌大方向顺势入市建立仓位.博汇价经过大幅反弹并在严重超卖的技术走势获得改善後.将再度全面转弱.并随後更跌破上一次汇价在处于严重超卖技术走势时所造的低位,赚取顺势的利润.(B10)