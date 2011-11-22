〔港报财经评论〕政治市况浓,恒指忌失18,000点--经济日报11月22日

政治市况浓,恒指忌失18,000点/ 林瑞芬

今周夹在欧、美两巨债风暴之中,会对金融市场造成破坏,还是大步跨过,确实无把握预计,投资者宜留意着最新变化.之前恒指已连续3周下跌,跌幅分别为0.88%、3.56%及3.38%,全因欧债危机愈演愈烈.技术上,恒指已回补了10月的上升裂口位近18,000水平,不容再失.恒指昨收报18,225,跌265点,大市成交只有511亿港元.

美国上周已为市场忧虑银行业迟早为欧债所伤,道指挫2.94%至上周五收报11,796点.今周关注两党在中长期减赤方案的谈判结果.两党在今年8月2日辛苦地达成债务上限协定时,以法律形式确立的12人跨党派工作小组,超级委员会.目前市场最担心的是,若超级委员会未能如期达成协议,对股市会构成极负面影响.中金认为,相对于8月初的形势,料对市场的冲击可能要小一些.首先,即使两党未能达成协定,10年内仍有1.2万亿美元的赤字削减,美国中期债务不至于失控.其次,在第一步减赤计划启动後,美国政府债务上限立即提高9,000亿美元,足以支持到明年大选.短期内美国政府没有紧急的资金需要,不会出现债务触顶或美国政府被迫关门的情况.最後,市场对两党如期达成协定的预期本来就不高.无独有偶,摩根大通首席外汇策略师Junya Tanase也表示,市场已消化了美国减赤计划谈判破裂的因素,料对汇市影响有限.又认为谈判破裂导致美国信用评级遭标普和/或穆迪下调的可能性微乎其微.

总括而言,港股月初以来已在欧债危机加深下挫落,现加上美债问题不明朗,有可能雪上加霜.不过,美债谈判问题太过事先张扬.若中金认为对市场冲击较轻,港股应不致于短期作失控式下跌,逐级试底,恒指若失守18,000下一级回试另一个上升裂口区17,200-17,500左右,50天线18,720左右成短期反弹阻力.极悲观发展下,假如欧债之上加美债问题发难,探底不是逐级式而是跨步式,回探10月低位16,170点也非奇事了.总之,今周港股为政治主导的一周,小投资者身处其中,无得动.观望为上.(007)

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内地热钱流走,或促降存准率/ 余少文

国企指数五连跌,中资股疲弱未改,中国内地股市反弹也乏力,原来是中国内地热钱流走.10月外汇占款录得近四年来首次负增长,大市调整压力短期难消除.但从正面角度来看,或可促使中国加快宽松货币政策.国企指数昨日跌231点或2.3%,收9,725点,成交额降至111亿港元,是过去六个交易日以来最低,只有11%主板H股逆市上升.但指数已连跌五日,共跌991点或9%,跌势似乎未止.至于红筹指数同样五连跌,昨日跌52点或1.5%,收3,593点.但电讯股表现相对硬净,略为抵销内房股急跌的影响.国企沽空额占国指成交额比重持续上升,为大市添加沽压.昨日沽空额维持在22亿港元,但占国指成交额增加至19%,是一个月来最高.惟见美国银行早前沽售104亿股建设银行(0939.HK)H股,确认获大股东中投公司和另一策略性股东新加坡淡马锡合共承接63%股份,除了反映市场对内银股不再趋之若鹜外,也反映市场资金不足,要大股东和策略性股东出手.

原来,中国内地跟香港缺钱情况一样.人民银行资料显示,10月外汇占款较9月减少249亿元人民币,是2008年1月至今以来首次负增长.虽然中国内地有关部门并不认同市场计算热钱的方法,但市场普遍将外汇占款跟同期的贸易顺差和实际使用外资金额的总和,如外汇占款高于贸易顺差和FDI总和,市场会认为热钱流入,但若外汇占款少于贸易顺差

和FDI总和,则是热钱流走.中国内地媒体解释,外汇占款是人行收购外汇资产而相应投放的本国货币.外汇占款增加,将直接提高基础货币量,又通过货币乘数效应,令流通的人民币迅速增多.故人行曾表示存款准备金率工具的使用主要是为了对冲外部流动性流入,也是人行上调存准率的原因之一.而10月外汇占款,除了录得负数外,同期贸易顺差170

亿美元,FDI则有83亿美元,反映10月资金流走情况颇为严重.实际上,媒体早前亦有报道,指人民币不交收远期合约预期人民币升值幅度回落,似乎反映人民币升值预期下降,资金流入的热情减退,会对中国内地市场流动性带来紧缩影响.

认为要乐观面对外汇占款负增长,因为热钱大量流入中国内地,也是中国内地通胀高企原因,故中国内地物价下跌,再加上热钱流入减退,应该可以进一步加快通胀回落.只要通胀回落,又可以令中国在贷币政策上有更大弹性,尤其明年龙年农历新年在1月底,未来两个月市场流动性需求会逐渐增加,有机会迫使中国进一步放松货币政策.(010)