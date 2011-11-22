〔香港个股〕新世界发展称楼市趋淡静,短期楼价下跌8-10%属合理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月22日电---香港主要发展商--新世界发展(0017.HK)周二称,政府持续在市场推出土地,加上欧美等外围经济形势欠佳,令楼市转趋淡静,短期内楼价下跌8-10%亦属合理.
新世界发展董事总经理郑家纯在出席股东周年大会前并表示,市民现时对楼市抱持观望态度,但他相信长远本港楼市的需求仍然庞大.
量度楼市晴雨表的中原城市领先指数(CCL)于截至11月13日终止此前五周跌势,轻微反弹0.39%,但失业率回升与经济增长放缓,本地楼价料将继续调整.[ID:nCH0087647]
提到内地楼市,郑家纯称,限购令和限价令等措施无疑对市场带来一定影响,但这些措施能稳定楼价,长线他仍看好内地楼市前景.
新世界发展午盘中段跌2.04%,报6.72港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.56%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。