〔香港个股〕新世界发展称楼市趋淡静,短期楼价下跌8-10%属合理

路透香港11月22日电---香港主要发展商--新世界发展(0017.HK)周二称,政府持续在市场推出土地,加上欧美等外围经济形势欠佳,令楼市转趋淡静,短期内楼价下跌8-10%亦属合理.

新世界发展董事总经理郑家纯在出席股东周年大会前并表示,市民现时对楼市抱持观望态度,但他相信长远本港楼市的需求仍然庞大.

量度楼市晴雨表的中原城市领先指数(CCL)于截至11月13日终止此前五周跌势,轻微反弹0.39%,但失业率回升与经济增长放缓,本地楼价料将继续调整.[ID:nCH0087647]

提到内地楼市,郑家纯称,限购令和限价令等措施无疑对市场带来一定影响,但这些措施能稳定楼价,长线他仍看好内地楼市前景.

新世界发展午盘中段跌2.04%,报6.72港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.56%.(完)

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