〔香港数据〕10月综合CPI同比上升5.8%,通胀估计于第四季见顶

路透香港11月22日电---香港统计处周二公布,10月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.8%,与上月的增幅相同.政府并预期通胀将在第四季触顶.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,10月基本通胀率按年增幅为6.4%,亦持平于9月.

政府发言人在新闻稿中表示,尽管私人房屋租金升幅扩大和食品通胀仍然高企,基本通胀率在过去一年不断走高後,至10月维持平稳.

新闻稿指出,随着近月环球食品和商品价格回落以及香港经济放缓,来自外围和本地的价格压力可望得到纾缓,通胀可能会在2011年第四季内见顶.然而,由于较早前市场租金急升的滞後影响仍在陆续浮现,通胀在短期内可能仍会相当显着.

(单位:%) 2011年10月 2011年9月 2010年10月

综合消费物价指数 +5.8 +5.8 +2.5

甲类消费物价指数 +5.2 +5.2 +3.0

乙类消费物价指数 +6.0 +6.0 +2.3

丙类消费物价指数 +6.2 +6.3 +2.0

基本通胀率 +6.4 +6.4 +2.1

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