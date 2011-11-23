敬告客户:特别报导--中兴通讯:"大国大T"的奥秘"--PDF版本****

全球电信运营商的新一轮设备采购高潮即将汹涌而至,一直落跑在後的中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)希望抓住"弯道超车"的机会,迎头赶上前排的诺基亚西门子和阿尔卡特-朗讯、缩小与华为和爱立信的差距,一举跃升为全球第三大电信设备供应商.它究竟有多大胜算?

眼下,中兴的高管们正试图将一个新策略发挥到极致:紧盯全球主要电信市场和顶级运营商.这背後的逻辑是:谁能从这些大市场和大客户手里拿到最多的订单,谁就能成为最大的赢家——这个策略被简称为"大国大T(Telecom)",见诸于中兴内部传阅的红头文件上.

"二八原则也适用于通信市场.全球有上百家运营商,但真正需求量大的只是那20%.抓住大公司和大国,就抓住了主流市场."中兴通讯总裁史立荣在接受路透专访时称,目标为今年底在北美以外的市场成为全球前30家最大电信公司的设备供应商.

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