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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 17:23 BJT

香港已公布经济指标--2011/11/22

时间　 　 经济指标　　 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%

2011年9月 零售值 +24.1 +29.0 +17.2

2011年9月 零售量 +15.2 +20.7 +15.8

2011年第三季 本地生产总值(GDP) +4.3 +5.3^ +6.9

*2011年10月 综合消费物价指数(CPI) +5.8 +5.8 +2.5

*2011年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.2 +5.2 +3.0

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失业率 11年8月-10月 11年7月-9月 11年6月-8月

3.3% 3.2% 3.2%

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(以下以10亿港元为单位)　　　 　 当月　　 前月　 上年同期

2011年9月 贸易赤字/盈馀 -39.96 -34.8 -24.45

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注: *为已经更新

^经修订数据 (完)

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