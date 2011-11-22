〔香港个股〕银基称正与内地银行、保险业者洽谈合作,拓展销售渠道

路透香港11月22日电--中国白酒五粮液酒系列最大分销商--银基集团(0886.HK)周二表示,目前正在与内地银行及保险业者洽谈合作,以扩大通路,且公司将持续拉高五粮液以外酒品占营收的比例.

受到产品线扩大以及内地对于中高端白酒需求旺盛之助,银基截至9月30日的六个月净利按年大增89.3%为4.07亿港元;每股盈利为0.3421港元,上年同期为0.1808港元.同时期营业额按年增长81.5%至16.1亿港元.

"养的鸡多了,生的金蛋也多,"银基主席梁国兴说.

银基表示,现时五粮液占公司总营业额的比重已下降至60%多,先前在90%以上.主因公司这两年陆续引入泸州老窖的"国窖"、山西杏花村的"汾酒"等系列,增加产品组合.

银基行政总裁关浣非则指出,银基也将扩大销售渠道,目前已在于内地大型银行、保险业者洽谈合作.

"我们在跟一些银行及保险讨论...主要是利用他们的平台,"他说.但他不愿透露洽谈的对象及时间表.

关浣非同时指出,内地市场对于白酒需求仍旺,预计农历新年的旺季,产品还有加价的机会.银基中期业绩期间整体白酒系列产品涨价20-30%,五粮液则在50%.

公司中期未派息,银基今日收盘逆市大跌14.16%至6.97港元,大盘恒生指数.HSI小升0.14%.

香港金英证券报告称,银基意外取消中期派息导致市场负面反应.然而,受惠于新产品线,银基的营业额及净利成长稳健,建议投资人逢低承接.

银基集团除了代理白酒外,也经销葡萄酒、洋酒以及中国香烟.公司主要营收来自于高档酒类及香烟.中国市场对营收贡献超过八成.(完)