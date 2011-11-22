〔香港个股〕李宁明年上半年订单金额低速增长,行业库存压力仍大

路透香港11月22日电---中国主要体育用品零售商--李宁(2331.HK)周二表示,2012年第二季订单金额持平于上年同期,表现不如上一季的"中单位数"百分比增长.综合来看,明年上半年期货订单金额仅获低单位数百分比增长.

李宁发布新闻稿指出,第二季订单情况大致与预期相同,因公司还在调整期,且体育用品行业前景仍严峻,公司对于经销商订货采谨慎态度.

"最近一个多月我们的零售状况较第三季度没有明显改善,预计明年体育用品行业的竞争环境依然严峻,削减库存的压力仍将不小."公司行政总裁张志勇在新闻稿中说.

李宁称,第二季度服装的平均零售价格及订货数量均呈现低单位数百分比下降,鞋类平均售价则是录得中单位数百分比增长,订货数高单位数百分比增长.

以中国奥运健将为名的这家运动用品商,近年来在转型至高档商品的过程中,遭遇国际大牌Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)等强敌,转型并不顺利.公司中期净利按年下跌49.5%,至2.94亿元人民币;中期营业额42.89亿元人民币,较上年同期的45.05亿下降约5%.[ID:nCH0075571]

收盘时,李宁小涨0.64%至6.33港元,今年迄今大跌逾六成,远逊于大盘恒生指数.HSI的跌20.88%.(完)

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