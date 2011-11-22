〔香港新股〕香港电讯信托IPO定价为每股4.53港元,为招股价区间下限

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月23日电---香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)周三宣布,其以商业信托形式分拆的香港电讯信托(6823.HK)香港IPO定价为每股4.53港元,为招股价区间的下限.
香港电讯信托计划发行逾20.53亿股,按定价计集资额为93亿港元.其原来的招股价区间为4.53-5.38港元.
该新股将于下周二(29日)在联交所主板挂牌.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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