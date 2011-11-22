〔香港新股〕香港电讯信托IPO定价为每股4.53港元,为招股价区间下限

路透香港11月23日电---香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)周三宣布,其以商业信托形式分拆的香港电讯信托(6823.HK)香港IPO定价为每股4.53港元,为招股价区间的下限.

香港电讯信托计划发行逾20.53亿股,按定价计集资额为93亿港元.其原来的招股价区间为4.53-5.38港元.

该新股将于下周二(29日)在联交所主板挂牌.(完)

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