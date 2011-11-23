《香港报摘》--其他报纸重要消息11月23日

* 明报:

--由科一地产资讯网提供的最新数据显示,上月共有3.4万多个持牌代理,市场却只录得5,896宗成交,与金融海啸後最低潮时2008年11月的水平相若.有大行估计,若淡市持续,将有可能令8,000至1万名地产代理从业员失业.

--嘉里建设(0683.HK)旗下嘉里发展执行董事朱叶培表示,欧债危机影响下,楼市有明显压力,估计本港楼市成交量将会持续淡静,楼价至明年底将较高峰期下跌约一成水平.(B02)

* 星岛日报:

--据悉,香港交易所(0388.HK)正就引入"中途复牌"(Trading Halt)机制非正式谘询市场意见,初步考虑方案是将停牌时间缩短至30或45分钟.

--有报道指,渣打(2888.HK)(STAN.L)旗下渣打中国北京分行已暂停人民币新做按揭业务,而深圳地区的分行亦表示,已暂停人民币新做按揭业务.

--西铁荃湾西站五区湾畔及城畔将于今天分别截收发展意向,项目估值逾100亿港元.有业界人士认为,近日市况不明朗,发展商出价或转趋审慎,惟两地皮可分开独立竞投,提供灵活性,相信将增加发展商递交意向的意欲.

* 苹果日报:

--主要产销女性内衣的黛丽斯国际(0333.HK)位于深圳的厂房上周中爆发工潮.主席冯炜尧表示,公司已邀请政府部门介入,并继续与员工对话,有信心日内将可解决事件.

* 东方日报:

--据香港交易所披露的资料,李泽楷于11月18日申报,减持79.9万股东亚银行(0023.HK)股份,每股平均价27.16港元,涉资2,170万元.李氏持东亚持股量降至0.19%.

--消息指,台湾国泰金(2882.TW)旗下国泰人寿,或成为周大福珠宝首个基础投资者,认购额达约3亿美元.

* 文汇报:

--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,集团看好内地业务前景,旗下港龙航空在内地市场具有强大的竞争力,预料三年後航机数量会由现时的32架增至逾40架.

* 大公报:

--明发集团(0846.HK)首席财务官潘永存表示,集团刚获得汇丰银行(0005.HK)约2,000万美元的一年期贷款,年息5.5厘,令目前手头现金增至约10亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.