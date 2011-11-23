〔港报财经评论〕日圆前景胜美元--信报11月23日

日圆前景胜美元/ 苏子

美国国会仍未能就削赤问题达成协议,市场料民主共和两党较难在今天限期前就1.2万亿美元的削赤方案细节达成共识,故美国的主权信贷评级亦有可能再被下调.但由于美国未有即时违约的风险,故避险资金仍然把美元视作安全的资金避难所,美元未见遭到大手抛售,美元汇价反而继续保持稳定的局面.事实上,美国国会未能就削赤问题达成协议的消息对美元而言本来是一大负面因素,短线汇市炒家理应藉此消息把美元向下炒一转才对,但美元却未见趁机大幅走低,这反映市场对美元的情绪其实并不悲观.目前市场的焦点仍然落在违约风险远较美国为高的欧罗区,因而支持美元不致大跌.

股神毕非德日前前往日本参访,被视为意义非凡.市场普遍相信,这是毕非德对欧洲已失去信心,因而才被迫前往日本这个重要经济体寻找投资机会的结果.至于毕非德自己亦表示,暂时没有计划直接投资欧洲,他反而认为美国的经济前景极佳,仍会继续投资美国,他虽然亦有唱好日本,但暂时未有确认对日本的新投资详情.然而,毕非德的言论已反映他应不会把资金大量投放在欧罗区上,反而会继续在美国放心投资之馀,更会在日本寻找更多投资机会.若市场也认同股神的观点,这对美元及日圆的长线走势而言较为有利,但却不利欧罗汇价.留意毕非德不单止对欧罗区持悲观的态度,他甚至怀疑欧罗能否可以继续生存下去.换言之,毕非德的内心世界相信欧罗存在着瓦解的危机,而这令他对投资欧罗区存有戒心,因而前往日本寻找投资机会不无关系.

若排除日本有关当局可能入市干预日圆强势的负面因素,日圆的走势较美元更佳其实亦十分合理,原因是一旦欧债危机正式爆破,在火烧连环船效应下,与欧洲关系密切的美国大型金融机构一定受到重大负面影响,加上在美国的出口里,欧洲所占的比率达到20%,因此欧债危机爆破,美国经济肯定不能独善其身.至于美元只是因为市场找不到有美元般市场深度的代替品,故只好采取一动不如一静的策略,被迫继续持有美元而跌不下去而已.至于日本与欧洲的关连性远不及美国般的巨大,因此欧债危机一旦爆破,其避险货币的功能应是实至名归,若然届时投资者眼看日圆在欧债危机爆破後可以出现明显升势,表现远较美元出色的话,不排除有投资者可能会因此抛售美元,改为持有同样拥有高市场深度的日圆,使美元兑日圆的跌势加速,并失守70心理关口.目前毕非德已身体力行前往日本寻找投资机会,这对日圆而言是一个利好讯号.再加上欧债危机一旦不幸爆破,料日圆的表现将较美元为佳,结果将使日圆成为主要货币中的真正强者.故投资者目前不应对日圆看淡之馀,更应待日本政府再次出手干预日圆强势後,伺机采取趁低买入的策略,目标看美元兑日圆跌破70大关.(B08)