〔港报财经评论〕国策转向保增长,有一线生机--经济日报11月23日

国策转向保增长,有一线生机/ 林瑞芬

处理欧债问题,已到达矛盾重重地步,如欧央行是否可印钞解决困难,市场就有两派看法.另外,欧元区是否团结或解体,也令德国处境陷于矛盾,欧债危机若令欧元区结成财政联盟,债务国首脑纷换届,新领导人要交出财政自主权,推动减赤以换取流动性援助,不服从的国家就应退出欧元区,但同时意味德国借款成本更高.若欧债危机令欧元区解体,则可能使德国用新的本国货币,而这个货币将加速升值,打击出口,进而影响整个德国经济.欧债危机陷于政客博弈的危险政治游戏,待风险蔓延到德、法等国,大国博弈局面或将因唇亡齿寒的道理而有变.市场也有一派矛盾论,当欧债危机解决时,将是美债危机的开始.标普、穆迪与惠誉宣布将维持各自对美国主权信用评级,实属不出意外之结果,削赤谈判不成暂未会对市场构成重大冲击.

欧、美债祸毒害经年,明年中国如何招架,暂从近期政策微调,加上,国务院副总理王岐山一句"确保经济复苏压倒一切",可见"遏通胀"已非国策当务之急,反之转向"保增长",明年货币及财政政策有望放松.据路透引述消息人士透露,浙江省农信系统获准自本月25日起定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5%至16%.国家信息中心首席经济师范剑平预计今年CPI增幅在5.5%,明年回落至约4%,中国经济不会"硬着陆".社科院副院长李扬也指,中国通胀已见顶,控制通胀不再是政策的首要任务,反之,中国经济目前已呈下行趋势,中国政府须调整政策以防经济大放缓.今年馀下时间料中国内地股市不大为渐进式的微调政策所大幅提振,要到明年才能发酵.中国内地熊市已近2年,投资者心态难一时扭转,尤其前10个月大小非套现减持近612亿港元,去年全年仅602亿港元,在今年股指低迷下,上市公司高管亦减持套现,无疑进一步打压股价,令中、小投资者损失加大.投资者损失严重,待明年政策密集释放,如降存准率、发布十二五规划,挽市场信心.

总括而言,随着明年欧猪债务迎来滚借高峰期及法国总统大选,势将危机推向高潮,风险集中释放後转机.另边厢,中国为招架欧、美债的拖累而可能频出招"保增长",明年危与机并存.(012)

----------------------------------------------------------------------------------------

利好因素缺,中移动捱打/ 余少文

国企沽空额持续上升,对于後市不利.而刚消除利淡因素的建行,昨日沽空额急增至9.85亿港元,不敢肯定是否上市以来最多,但肯定是近年最多的单日沽空额,又占昨日建行成交额的30%,反映其沽压颇大,小心5港元失守.当然,浙江省农业信贷系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5%至16%,若然能扩大至所在金融机构,会对包括建行在内的内银股有利,只是未知人行何时能从善如流.除了内银股缺乏利好因素外,另一重磅股电讯股同样不济,尤其中移动,因为中国内地媒体已指出国际板虽解决技术因素,但因应股市表现而无法在今年内推出,令其缺少一个股价催化剂.另一利淡因素则是10月3G上客量突然放慢,只有217万户,低于中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)同期的3G上客量292万和276万户,又环比下跌达24%,也是8个月来上客量最少的1个月.由于市场传出iPhone4S已通过工信部检测,可在中国内地销售,尽管联通表示仍未获通知,但不排除联通在12月推出iPhone4S,可以刺激上客量,届时会对中移动和中电信的上客量带来影响.同时也可对联通带来短期刺激,股价或有短炒空间.

中移动要引入苹果手机,应该要等4G,故想透过iPhone消息来刺激股价,似乎不切实际,惟预期4G开始在中国内地逐步作试点,或可加快推出进度,但最快也可能要2013年.至于千呼万唤的国际板应该可以在明年出台,故乐观而言,中移动今年底至明年初可能在缺乏利好因素下,股价会继续捱打,惟稍後可受惠国际板出台而刺激股价,後年则有4G概念接力,故拥趸目前要做"望夫石"继续等,只好寄望明年.

而彭博预测数字显示,中移动未来盈利可继续稳定轻微增长,预测PE料10倍左右,惟较关注其股息,如维持去年的43%派息比率,则今明两年预测息率约4.3厘和4.5厘,有其一定吸引力,尤其在环球市况极之反覆下,有机会成为资金避难所.若然股价跌穿70港元,明年预测息率可升至5厘水平.以公用股角度来看,可以作为吸纳的考虑水平.(010)