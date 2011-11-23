〔港报社评〕增人币互换,利防金融危机--文汇报11月23日

中国人民银行与香港金管局在北京续签为期3年的货币互换协议,并将规模大增一倍至4,000亿元人民币.在欧债危机恶化、全球经济面临衰退的时刻,央行与香港金管局续签货币互换协议,是中央支持香港应对危机的措施.这次香港离岸人民币互换额度倍增,不仅符合市场增速,更重要是新增额度可以用来防范金融危机.假若全球金融危机恶化,香港金管局便可利用机制为港银补充资金头寸,避免离岸人民币汇价出现巨大波动.中国国务院副总理李克强8月访港宣布”36招”挺港战略措施,其中巩固和提升香港国际金融中心地位、支持香港离岸人民币中心发展措施多达11项.由于这次由欧债引发的新一轮全球金融危机影响的范围极其广泛,这些措施对香港抵御全球金融危机的冲击意义特别重大.3个月来,一些措施进展和落实迅速,已开始显示出成效.

香港的货币总量只有7万亿港元,银行业总资产只有10万亿港元,与世界其他国际金融中心相比,都相对较少.香港要进一步巩固国际金融中心地位,需要较大经济总量和货币总量的支持.推进人民币国际化进程,将增强香港国际金融中心地位.中国企业和金融机构对外投资时,需要一个对外投资的平台;海外企业筹集人民币资金时,也需要一个筹资中心,香港应该成为一个人民币离岸融资中心,这样香港就可以提高国际化水平,增大金融总量.随着未来境外商贸需求不断扩张,货币互换新协议将进一步稳定香港作为境外第一人民币离岸市场的地位.新协议下,将增大香港金融总量,不仅有助香港进一步发展离岸人民币业务,而且可增强应对新一轮全球金融危机的能力.

是次新增额度,促使香港人民币离岸市场进入快速发展阶段,香港应充分配合中央的支持,做好跨境贸易人民币的结算,完善人民币的流通机制;扩展商业银行贷款,形成人民币的派生机制;发展债券市场,建立人民币的融资机制;发展衍生产品,建立人民币的风险管理机制.同时,充分发挥香港作为人民币国际化进程的试验田和缓冲区作用,创造两地金融双赢局面.(A04)