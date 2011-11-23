〔港报社评〕人币加速国际化,港离岸市场扩容--信报11月23日

香港金管局与人民银行昨天达成新货币互换协议,互换规模增大一倍至4,000亿元人民币,便利两地的贸易和投资,既扩大了香港人民币离岸市场容量的发展基础,也反映在欧美债务危机挥之不去的变局下,中国通过香港人民币离岸市场,加速推进人民币国际化步伐的金融战略.把跨境贸易人民币结算规模进一步扩大,"做大做强"香港人民币离岸市场,增大两地货币互换规模,是必由之路.从另一个角度看,也可视为中国目前仍以建构香港人民币离岸平台为主,并强化其"聚众效应",未作出分流.

不过,在中国仍有资本管制之下,在港金融市场的人民币供应是有限量,因而隐含投机风险.增加中港两地货币互换规模,确实有助香港有宽裕流动性,去维持离岸人民币市场的稳定;加固了"防火墙",也有助巩固内地的金融安全.从宏观角度看,由美国次按风暴引发的金融海啸到欧美债务危机全面爆发,改变了全球力量的均衡,中国在新变局下被推上到一个新位置.如今国际货币体系面对内在及外源改革压力,中国加快人民币国际化,深化内地金融市场发展,把握国际货币体系改革的机遇,迹象相当明显.人民币加快国际化步伐的同时,香港人民币离岸业务也可以得到更多拓展机会.至于人民币QFII(合格境外机构投资者)及QDII(合格境内机构投资者)的推进,相信也会不断落实.然而,当两地资本市场进一步联通,必然牵动两地资金流动和资本市场的交易,中港两地加强金融监管合作也无可避免,香港如何在管制与自由市场之间作出平衡选择,对香港维系国际金融中心地位相当重要.

今次金管局总裁陈德霖与银行公会代表团访京,冀拓展香港人民币离岸业务空间.目前两地货币互换规模增至4,000亿元人民币,扩大了香港人民币离岸业务的发展基础,两地金融合作加深,也意味中国和香港经济的共同性不断加强,除了产生金融风险的传染性外,也会增加其他非金融风险传导感染的可能性.可以说,香港锐意发展成为人民币离岸中心,也必须检视由此可能产生的新风险.(A02)