〔港报社评〕人币投资业务,务须水到渠成--经济日报11月23日

人民银行与香港金管局签协议,将人民币互换规模大增一倍至4,000亿元人民币,凸显香港推进人民币贸易结算的表现出色,中央加力推动发展.惟要做好做稳人民币国际化,还须跨过人民币投资业务大门虽开,小门未开的难关.北京大增人民币互换规模的对象,其实不只香港,其他地区如与南韩上月的同类协议亦大增一倍至3,600亿元人民币,反映整体人民币贸易结算正快速发展.

政策大门虽开,须敲部委小门.但当中表现最出色的仍是香港,占整体人民币贸易结算总额的比例由去年的73%,急增至84%.故中国与各地更新人民币互换协议,为人民币国际化加力时,香港的互换规模仍是各地之冠.力拓人民币当国际贸易货币,只是国际化三部曲的第一步,人民币要在国际上增强影响力,未来与美元、欧元鼎足而立,还要肩当国际投资货币与储备货币.北京对此了然于胸,于去年7月与香港修订人民币清算协议,令香港金融机构可发行如保险、股票、基金等各种人民币计价投资产品;中国国务院副总理李克强今年8月宣布建立人民币双向流通机制,都是要以香港作试点,发展境外人民币金融产品,推进人民币对国际投资者的投资功能.惟政策虽有了,但进展缓慢,箇中原因有二.其一,中央政策大门开了,但部委具体执行的小门未开.其二,是市场需求转淡,此或与人民币升值步伐较市场期望为慢有关,令香港人民币计价股票至今仍只得一只.