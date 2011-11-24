〔港股业绩〕阿里巴巴第三季净利同比升12%,逊市场预期

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透香港11月24日电---中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK周四公布,其第三季度净利按年增长12%,逊于市场预期.
阿里巴巴第三季净利为4.097亿元人民币;据汤森路透I/B/E/S数据,市场原本预估其净利为4.32亿元.
期内收入为16.024亿元人民币,同比增长10.6%;每股基本盈利为0.081元人民币.
公布业绩前,阿里巴巴收涨1.95%,报8.88港元.大盘恒生指数.HSI则微升0.4%.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 乔艳红
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路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。