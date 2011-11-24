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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 17:33 BJT

〔港股业绩〕阿里巴巴第三季净利同比升12%,逊市场预期

路透香港11月24日电---中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK周四公布,其第三季度净利按年增长12%,逊于市场预期.

阿里巴巴第三季净利为4.097亿元人民币;据汤森路透I/B/E/S数据,市场原本预估其净利为4.32亿元.

期内收入为16.024亿元人民币,同比增长10.6%;每股基本盈利为0.081元人民币.

公布业绩前,阿里巴巴收涨1.95%,报8.88港元.大盘恒生指数.HSI则微升0.4%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 乔艳红

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