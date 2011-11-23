〔香港金融〕银行体系欧债风险承担少,不会导致集资需要--官员

路透香港11月23日电---香港财经事务及库务局局长陈家强表示,香港银行体系对"欧猪五国"等主权债务的风险承担所占比例很少,不会令本地银行出现集资的需要,但环球金融市场波动仍会影响本地银行体系.

陈家强透过书面答覆立法会议员的提问中指出,现时香港银行体系对希腊、爱尔兰、意大利、西班牙和葡萄牙(俗称"欧猪五国")等主权债务危机较严峻国家的风险承担总额少于其总资产的1%;而本港保险公司只有少于0.1%的投资投放于希腊债券,因此有关问题对本地保险业界的整体稳定影响甚微.

不过,他表示,假如欧债危机进一步恶化,可能出现两种情况,包括银行因为忧虑交易对手的信用风险而不愿向其他银行借出资金,导致银行同业拆借市场的流动资金紧张;及资金因为避险情绪上升而大规模流出新兴市场,引致汇率和利率大幅波动.

"金管局已准备好在有需要时因应个别银行的情况,透过外汇掉期及有期回购交易酌情提供流动资金支持,以应付银行的流动资金紧张情况.这些措施曾于雷曼倒闭後使用,有效舒缓银行同业拆借市场的紧绌."陈家强说.

若资金因避险大量流出而导致港元汇率跌至弱方兑换保证水平,金管局会按照货币发行局机制进行操作,利用资金流入时所累积的外汇储备提供缓冲,以维持港元汇率稳定并同时减低利率过度波动.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.

"面对不明朗的外围经济前景,政府将会保持高度危机意识,并密切留意外围环境的变化."他表示,政府会作好部署,集合资源,因应环球经济的变化作出应对并推出有力措施,协助业界应付外围环境的挑战.(完)