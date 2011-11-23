〔香港新股〕海通证券香港IPO拟筹资15亿美元,主要用于业务扩张--文件

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透香港11月23日电---据路透周三获得的文件显示,今天开始预先推介的中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)香港IPO(首次公开发售)初步拟筹资15亿美元,大部分款项将用于业务扩张.
文件显示,海通证券拟发售的H股股份,其中95%将作国际配售,其馀5%作公开发售.另设有15%的超额配售权可额外筹资2.25亿美元.
而本次募资所得35%款项拟用于海外策略收购和业务扩张,另外40%资金用于发展融资融券、另类金融产品投资的业务.馀下25%款项为子公司增资及作一般营运用途.
文件并显示,海通证券今天起至12月6日向投资者进行预先推介.
稍早海通证券称,其至多14.1亿H股发行将于今日起开始推介.H股占发行後总股本的13%,同时附有最多15%的超额配售权.[ID:nCN1237110]
花旗(C.N)、海通国际、摩根大通(JPM.N)、瑞信CSGN.VX、德银(DBKGn.DE)担任是次IPO的联席全球协调人.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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