《人民币汇率分析》国际收支向平衡靠拢,开启汇率体制改革的时间窗口

* 国际收支趋于平衡令人民币升值预期减弱

* 不可自由兑换掣肘人民币国际化战略部署

* 部分资本项下的流入流出正发生方向性改变

* 改革汇率体制的时间窗口正悄然开启

记者 毕晓雯

路透香港11月24日电---中国国际收支正在向基本平衡靠拢,这意味着人民币长期存在的升值压力正在减弱.推动人民币向自由浮动迈进难得的时间窗口.学者们建议分步采取更大胆的汇率体制改革措施,以消除人民币登上国际舞台的最後障碍.

中国在2008年金融危机後积极推进人民币国际化战略.而此次欧债危机中,中国向欧洲开出的援助条件之一是支持中国增加在世界货币基金组织(IMF)的影响力.然而来自法国的IMF总裁拉加德以人民币不可自由兑换为由,拒绝将人民币纳入特别提款权(SDR).

"拉加德的这个决定是给中国狠狠的扎了一针...现在是人民币汇率自由浮动的好时机,可别再犹豫了."第一创业证券创金资产管理董事总经理万晓西称.

IMF最新探讨了SDR这一全球储备资产的篮子的货币构成标准,"贸易大国"与"可自由兑换"为一国货币是否能纳入其中的基本条件.这意味着,欧洲在饱受债务危机困扰急需援助之际,也不愿在IMF地位以及SDR构成原则上妥协.

光大银行首席宏观分析师盛宏清表示,中国的国际收支的确已靠近平衡区域,令人民币更具弹性波动有了基础,但一下进入到自由波动还为时尚早,可先行加大波动的区间,让汇率更富弹性.

央行最新公布数据显示,今年10月金融机构的新增外汇占款出现近四年来的首次下降.在外商直接投资和外贸顺差仍维持的情况下,显示资本流出中国的速度和规模增加.

自9月份以来欧债危机肆虐全球金融市场,推动资金回流美元.同期人民币/美元的升值幅度明显减弱.在中国外汇交易银行间市场,尽管代表官方态度的中间价屡次将人民币开在较高水平,但盘中强劲的美元买盘还是令人民币收低,显示市场力量也不认可中国官方有意将人民币维持在高位.

**国际收支向平衡靠拢**

中国长期保持的高额双顺差一直是人民币不断升值的内在压力,但随着政府对经济结构调整所做的长期努力初显战果,双顺差局面已悄然发生了变化.

华泰联合证券的资深分析师林朝晖表示,贸易顺差一直是中国最主要的外汇收入来源,但在全球经济未来的平衡过程中,这一最大的来源将会不断下滑.

"同时,中国企业走出去是必然的趋势."他称.

前三季的经常项目顺差为1,456亿美元,约占同期GDP不到3%.最新公布的11月汇丰制造业PMI初值降至32个月来的新低.学者们分析,中国经济明年将回落至8%左右,而投资和消费将是主要拉动力,净出口的贡献将下滑至零或为负增长.

中国货币政策委员会委员夏斌在接受路透专访时也表示,中国明年的外需环境仍然不佳,全年可能出现贸易逆差.

外管局最新公布的第三季国际收支平衡表显示,资本和金融项目的顺差额较前二个季度大幅下降,尤其是非直接投资项目呈现逆差.这一方面反映了欧债危机带来的不确定性和欧洲银行流动性紧张所导致的资本回流,另一方面也反映中国对外证券投资大幅增加.

第三季的资本项下的差额为339亿美元,其中的直接投资为359亿元.而第三季的外汇储备也减少约500亿美元;同时,前三季经常项目中的收益项,也出现逾四年来首见的逆差,这一项目包括中国外储的投资收益,外企应分配利润和海外职工收入等.

"前三季都是逆差的话,最有可能的是外资企业汇出利润."中国社科院世界经济与政冶研究所研究员王永中称.

按照国际标准,外商投资企业归属外方的未分配利润记入国际收支平衡表经常帐户收益项目的借方.外管局的数据显示,上一次该收益项目出现逆差,为2006年的54亿美元.

而经济基本面的悄然变化也影响了外汇市场的操作,据中国外汇市场中的交易员介绍,年中以来,市场对美元的主动性买盘明显增加,避险、回流、进口加大等都是影响因素.

**汇改窗口打开**

国际收支基本平衡、人民币被低估的程度减轻、人民币国际化、上海正争取成为国际金融中心等,则成为推动人民币汇率形成机制再度改革的有利条件.

巴克莱资本亚洲首席经济学家黄益平称,"中国决策层认同的金融改革路径是汇率、利率、资本项下开放分三步走,在上海争取成为金融中心和人民币加入SDR的努力中,汇改必须加快."

他表示,目前是个不错的时机.一方面是顺差占GDP的比例将自今年开始在低位保持,预计明年将低于2%;另外,则是人民币/美元汇率低估程度已大幅减轻.

"CNH市场也给中国政策层上了很好的一课,如果中国政策层放弃所谓的渐近升值的思路,市场的力量完全可以让人民币实现双向波动."他称.

目前,离岸人民币现货CNH=报6.3915,低于境内市场CNY=CFXS汇价.相关汇率比较图,请点选(r.reuters.com/fab35s)

"机会真是很难得,完全有宣布直接可自由兑换的条件."万晓西则称,"而且,一旦以後国际和国内形势发生变化,还可以宣布暂停人民币自由兑换,甚至采取更严格的资本管制手段."