〔投行观点〕麦格理料未来两季内地楼市仍低迷,但内房股估值吸引

路透香港11月23日电---投行麦格理周三发表报告称,预期未来两季中国房地产市场仍在寻底,但内房股现时的估值已反映了大部份坏消息,故给予内房股板块"增持"的评级.

该行表示,相信内房股已经见底,但楼市在明年第二季前仍然继续转差,随之而来的负面消息将包括发展商削价求售、成交量下滑、有发展商或陷于破产、出售土地收入下降、新项目延迟开工、甚至有住宅物业买家抗议发展商减价等等.

不过,麦格理认为,由于刚性需求仍然强劲,一旦政府有更多政策放松的迹象,楼市气氛将会很快改善.但在此情况出现之前,发展商本身的财务实力、销售及回收楼价的情况更为重要.

该行的分析显示,假如开发商明年只能回收当年合同销售金额60%的款项,它们的净负债比率中位数将上升38个百分点到59%的水平.

麦格理预期,内地楼市于未来两季度将继续寻底,但目前内房股板块的估值已很大程度上反映了不少的坏消息.该板块2012年的市盈率中值为5.5倍,股价与每股资产净值(NAV)的折让达61%.假设明年楼价下跌10-15%,2013年持平,到2014年出现反弹的话,内房股目标价平均仍有41%的潜在上升空间.

即使假设明年内地楼价及成交量分别下跌20%和30%的话,内房股板块对NAV的平均折让将收窄至48%,但估值仍属吸引.

该行的首选内房股包括华润置地(1109.HK)和龙湖地产(0960.HK). (完)