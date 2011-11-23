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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 17:50 BJT

〔香港个股〕复星国际增持分众传媒股份至16.42%,涉资1,035万美元

路透香港11月23日电---中国最大综合类民营企业集团--复星国际(0656.HK)周三称,于美国时间22日以总代价约1,035万美元,购买约60.27万份分众传媒美国存托股份(ADS)FMCN.O.

公告称,截至公告日,公司合共持有约2,221.56万份分众传媒ADS,相当于分众传媒已发行总股本约16.42%.

分众传媒周一盘中股价曾暴跌逾60%,此前空头机构Muddy Waters指控该公司"过度夸大其视频媒体的屏幕数量等等".但分众传媒反驳称该报告"完全不符合事实",公司首席执行官(CEO)江南春还指,对已给的第四季度业绩预测充满信心,中国未来广告需求依旧强劲.[ID:nCT0422754][ID:nCN1234448](完)

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--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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