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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 18:35 BJT

〔香港个股〕中海油称李凡荣接替杨华出任公司首席执行官

路透香港11月23日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称,李凡荣接替杨华出任公司首席执行官,即日生效.

中海油的公告称,杨华辞去首席执行官,但仍继续担任公司副董事长,并关注公司之战略发展.

"杨华由于已担任(母公司)中国海洋石油总公司总经理,须投入更多时间于彼参与之事务."公告称.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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