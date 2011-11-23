〔香港个股〕中海油称杨华辞去首席执行官,现任总裁李凡荣接任(更新版)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
(新增细节)
* 杨华辞任首席执行官,并调职为非执行董事
* 现任总裁李凡荣接任为首席执行官
* 杨华仍继续担任副董事长
* 分析师称人事调动不影响公司的基本面
记者 雷美珍
路透香港11月23日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称,其总裁李凡荣接替杨华出任公司首席执行官,即日起生效.
杨华去年8月获委任为中国海洋石油总公司总经理,9月再接替前董事长兼首席执行官傅成玉出任中海油的首席执行官.
多名分析师均表示,对此感到意外,但相信认为国有企业的人事变动对公司的基本面没有影响.有分析师指出是次人事调动在多起不幸事件後发生.
今年以来,中海油及其母公司中国海洋石油总公司,先後面对惠州大亚湾的炼油厂发生火灾、渤海湾蓬莱19-3油田漏油事件以及收购阿根廷油气资产触礁.
中海油的公告称,杨华辞去首席执行官,并调职为非执行董事,但仍继续担任公司副董事长,并关注公司之战略发展.
"杨华由于已担任(母公司)中国海洋石油总公司总经理,须投入更多时间于彼参与之事务."公告称.
现年50岁的杨华,曾经协助傅成玉参与中海油2001年在香港上市,故广泛为投资界所熟悉.今年4月王宜林接替傅成玉出任中海油董事长一职.
现年48岁的李凡荣于1984年加入中国海洋石油总公司,去年5月起担任母公司副总经理职务,同年9月获委任为中海油的总裁.
中海油周三收跌3.2%,报13.9港元;过去一个月累计升11.8%.(完)
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--审校 黄凯
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