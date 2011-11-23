〔台湾个股〕宏达电大砍第四季财测,营收预估较上年同期零成长

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透台北11月24日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周三稍晚表示,下修第四季营收预估至持平于上年同期,原估成长20-30%,因全球总体环境不佳以及市场竞争所致.此外,宏达电称将重新审视S3 Graphics收购案.
该公司先前预估今年第四季营收1,250-1,350亿台币,去年第四季则为1,040亿台币.[ID:nCT0413096]
"尽管第四季营收不如预期,但公司对于未来产品及营运仍深具信心,预期明年上半年成长动能将再度起动."宏达电在证交所网站发布公告指出.
宏达电第三季合并营收1,358.21亿台币,较上年同期成长79%,未达到先前的财测1,370亿台币.[ID:nCT0482349]
今年外资目标价一度高喊至逾1,500台币的宏达电,随着与苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.此外,与苹果的专利权官司失利亦几度重创其股价.[ID:nCT0422882]
宏达电周三亦公告称,将禀持诚信原则重新审慎对S3 Graphics并购案进行全面性的评估,因美国国际贸易委员会(ITC)本周稍早改判苹果并未侵犯S3 Graphics专利权.
S3 Graphics原为宏达电董事长王雪红个人投资的绘图晶片公司,ITC在7月时初判苹果侵犯其中两项专利.宏达电不久後即宣布斥资3亿美元收购S3 Graphics,欲藉此反制苹果对宏达电的诉讼.
宏达电表示,S3 Graphics亦将继续上诉.
宏达电周三收盘大跌5.83%至565台币,来到去年9月以来最低;加权股价指数.TWII则收跌2.77%.(完)
--记者 张雅菁/李珊珊; 审校 张喜良
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。