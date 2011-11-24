《香港报摘》--信报11月24日

* 头版头条:

--环球经济不稳,银行收紧信贷,地产发展商纷纷趁楼价尚未出现大跌,加快出售楼盘套现,长实(0001.HK)与港铁(0066.HK)合作的沙田大围新盘"盛世"昨天共推售240伙单位.

* 其他:

--金管局总裁陈德霖称,9月份香港人民币在跨境贸易结算项下录得195亿元净流出,10月份情况或与9月份相若,但相信不会影响香港离岸人民币市场发展.

--巴克莱发表报告指出,环球资金紧绌,香港地产发展商可能无法继续获得低息银团贷款,转而寻求发债及股本融资,当中最有可能进行股本融资的估计为新鸿基地产(0016.HK)及恒基地产(0012.HK).

--此前股价暴跌逾80%的中国煤层气(0578.HK)称,其大股东王瑞云持有的若干已抵押予证券行的股份,遭强制出售(俗称"斩仓"),王瑞云并即时辞去非执行董事及联席主席的职务.

--鸿隆控股(1383.HK)建议以二供一的比例进行供股,集资逾6,000万港元.供股价每股0.1港元,较周三收盘价折让73%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.