《香港报摘》--经济日报11月24日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
* 要闻版头条:
--香港长江实业(0001.HK)于沙田大围的新楼盘"盛世"首批推售65伙单位,平均每平方尺价8,109港元,低于同一屋苑前两期项目开价,并较同区二手楼盘市价低约两成.
* 其他:
--金管局总裁陈德霖在北京会见传媒时称,当局已经要求外资银行在港分行,在作出贷款时,必须确保资金来源的年期可以匹配,以防止资金链断裂;至于本地银行,金管局则将监管储备率的要求,由去年底的0.85%上调至1.4%.
--澳洲会计师公会的调查显示,31%的受访亚洲区小型企业预期来年的融资会有困难.而小型企业寻求融资的原因亦随着经济前景转坏而改变,由去年主力为扩充业务,转变为今年用以弥补上涨成本及企业生存,反映经营环境更为严峻.
--据海通证券(600837.SS)的香港IPO(首次公开发售)初步销售文件显示,其截至今年12月底止预测净利将不少于31.4亿元人民币,按年下降15%.
--冠捷科技(0903.HK)受累于经营开支上升,第三季度净利按年大跌68.7%至1,001万美元;首三季净利则按年跌28.6%至8,011万美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。