《香港报摘》--经济日报11月24日

* 要闻版头条:

--香港长江实业(0001.HK)于沙田大围的新楼盘"盛世"首批推售65伙单位,平均每平方尺价8,109港元,低于同一屋苑前两期项目开价,并较同区二手楼盘市价低约两成.

* 其他:

--金管局总裁陈德霖在北京会见传媒时称,当局已经要求外资银行在港分行,在作出贷款时,必须确保资金来源的年期可以匹配,以防止资金链断裂;至于本地银行,金管局则将监管储备率的要求,由去年底的0.85%上调至1.4%.

--澳洲会计师公会的调查显示,31%的受访亚洲区小型企业预期来年的融资会有困难.而小型企业寻求融资的原因亦随着经济前景转坏而改变,由去年主力为扩充业务,转变为今年用以弥补上涨成本及企业生存,反映经营环境更为严峻.

--据海通证券(600837.SS)的香港IPO(首次公开发售)初步销售文件显示,其截至今年12月底止预测净利将不少于31.4亿元人民币,按年下降15%.

--冠捷科技(0903.HK)受累于经营开支上升,第三季度净利按年大跌68.7%至1,001万美元;首三季净利则按年跌28.6%至8,011万美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.