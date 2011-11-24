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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 08:42 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月24日

路透香港11月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.793港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周三收低236.17点,或2.05%,报11,257.55点.因因欧债危机引发的沮丧情绪和疲弱的中国制造业数据进一步打击投资人信心.[ID:nCN1239476]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 174.100 -3.86 41047 13.568 -2.39

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.920 -4.96 125246 3.404 -2.46

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.720 -1.65 189261 74.376 -0.70

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.850 -4.09 195145 19.145 -1.82

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 121.020 -3.26 49378 9.431 -1.55

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.800 -0.68 58698 7.933 -1.20

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 35.830 -2.69 721927 55.845 -2.11

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.020 -1.62 46758 4.599 -0.66

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.160 -3.26 339601 15.711 -0.31

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 22.110 -5.63 93274 17.230 -2.54

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.050 0.40 67058 3.906 -2.10

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.000 -2.16 10919 3.741 -1.56

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.230 -1.09 26645 1.421 -51.18

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.330 -6.05 104305 0.363 -4.43 (完)

--整理 梁慧仪

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