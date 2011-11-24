《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月24日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透香港11月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.793港元HKD=)
美股道琼工业指数.DJI周三收低236.17点,或2.05%,报11,257.55点.因因欧债危机引发的沮丧情绪和疲弱的中国制造业数据进一步打击投资人信心.[ID:nCN1239476]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 174.100 -3.86 41047 13.568 -2.39
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.920 -4.96 125246 3.404 -2.46
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.720 -1.65 189261 74.376 -0.70
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.850 -4.09 195145 19.145 -1.82
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 121.020 -3.26 49378 9.431 -1.55
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.800 -0.68 58698 7.933 -1.20
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 35.830 -2.69 721927 55.845 -2.11
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.020 -1.62 46758 4.599 -0.66
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.160 -3.26 339601 15.711 -0.31
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 22.110 -5.63 93274 17.230 -2.54
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.050 0.40 67058 3.906 -2.10
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.000 -2.16 10919 3.741 -1.56
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.230 -1.09 26645 1.421 -51.18
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.330 -6.05 104305 0.363 -4.43 (完)
--整理 梁慧仪
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。