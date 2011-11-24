〔港报财经评论〕避险情绪利好美元--信报11月24日

避险情绪利好美元/苏子

受到前晚美国公布的上季GDP数据差过市场预期,以及昨天中国公布的11月份制造业采购经理指数初值创出32个月新低所影响,使市场担心双底衰退将很快出现,而纷纷把资金从高风险资产中撤走,故前晚及昨天的环球股市及高风险货币均向下发展,避险货币如美元及日圆则造好.不过,昨天日圆的上升力度却不及美元,使美元兑日圆于昨晚美国入市前已见升至10天SMA的77.07阻力以上,曾高见77.24水平.

美元兑日圆在上月底因日本政府今年以来第三次入市干预日圆的强势,而自75.31的历史低位大幅飙升至79.53高位.不过,日本政府干预後的翌日却未见美元兑日圆进一步上升并挑战80心理关口,反而在日线图上呈现近似射击之星的不利形态,随後日圆汇价在消化了央行的干预不利因素後而逐步走高,美元兑日圆更于上周五回落至50天SMA的76.92支持以下,并一度低见76.53,幸而汇价最後可以返回50天SMA附近收市,并且在日线图上呈现锤头的利好形态,未见出现大阴烛的恶劣形态.

因此,美元兑日圆有可能在上周四找到短线的重要支持底部,若昨晚汇价升破10天SMA阻力收市,则短期内未必会进一步往下寻底了,反而较大机会在77-79间以上落市的形式继续运行.留意美元兑日圆目前主要在上月底的75.31及79.53高低位内上落,故短期市况欠缺明确的方向.而美元兑日圆上周五所造的76.53低位,则与汇价自75.31低位升至79.53高位的76.4%调整目标,即76.31重要支持相距不远.理论上在目前市场避险情绪日见浓烈的大前提下,美元兑日圆应下试此重要支持位才对,但若然本周馀下时间一直未见汇价下试此重要支持,反而可以稳守上周五的76.53低位不破,最後更升回10天SMA阻力及上周二的77.50高位以上收市,那便要提防因目前美元整体走势已进入强势单边市中运行,因此足以盖过日圆的强势,使美元兑日圆不致进一步往下寻底之余,却以上落市的走势模式继续运行,并有望逐步升至79关口,甚至再度挑战上月底所造的79.53高位.

不过,美元兑日圆稍後即使可以再度回升,但并不代表日圆汇价可以正式转强为弱,只不过是因为美元的走势更加强劲而已.故看淡美元兑日圆大方向的投资者若有意建立美元兑日圆短仓的话,可在美元的走势已由强势单边市转为上落市後才出手.倾向相信稍後美元即使以单边市形式继续上升,但美元兑日圆的升势应较难重返80心理关口以上波动.因此,如稍後看见汇价升近79关口附近,已可伺机入市建立美元兑日圆短仓,而止蚀位则设在80心理关口以上.