〔港报财经评论〕欧债解决方法,德国有两选择--经济日报11月24日

欧债解决方法, 德国有两选择/林瑞芬

欧债问题如何发展关键在德国取向,可能到愈演愈糟时才会促成解决办法.欧债初起时,债务国仍希望其他富裕债权国协助,可惜相关债务国如希腊、意大利仍不思进取,亦未见努力争取时间去灭赤,令人有"不抵帮"的感觉.指望德国一力拯救,是不切实际.同时德国已筑好防波堤,早前通过建议赞成让不合资格的国家,自愿退出欧元区.而最新消息披露,德意志银行周二暗示,可能将旗下资产管理部门部分业务出售.

以德国人严守规则的性格,对市场要求发欧债至今未妥协,反映德国宁可忍受阵痛,其一是最终让不守纪律债务国退出欧元区.市场已有共识没有偿债能力的希腊,最有可能被踢走,最终要透过债务减记解决问题.至于意大利,目前高企的国债收益率是因违约风险上升导致.若意大利为了获取流动性援助,愿意将财政权交予德国控制,或可望将冲击减轻.德国总理默克尔本周就表示,修改欧盟条约,可以为更紧密的欧洲一体化铺平道路,对于解决欧元区债务危机和重塑信心非常重要.财政融合之路,是最合德国人的利益下解决欧债危机.最後待金融市场由震荡回归稳定,投资者就可以看到一个货币信用度高,债务负担与政府开支合理受控的强势欧元成功变型诞生.

由于欧猪星星之火已有燎原危机,市场对意大利及法国的国债风险溢价的要求愈来愈高,加上明年首季为欧债还款高峰期,连德国周三晚拍卖的公债反应也差,德国不得不提早作出第二个选择,让欧洲央行扮演救火队-最後贷款人,发行欧元共同债券,推行欧版QE.不过,这也不是容易事,因要平衡债务国及债权国的利益,在政治上很难行得通,修改欧盟条约需时,远水救不了近火.何况QE像短期解药,只是将有毒资产转移到央行的资产负债表,依然没有正视债务国偿还能力的问题,只属无办法之中的办法.他朝扭开电视或电脑,若传来德国最终容许实行欧版QE,当可有两个解读,一是欧元区危机真的坏透,另外就是终于有短暂纾缓危机的麻醉药纾缓痛楚.

欧债加美债,搞到全球金融市场一团糟,明年经济比今年差,相信已难避免.对小投资者来讲,今年确是多折腾的一年,股市是否已走在经济之先触底,也难确认,因主权债务危机埋下的银行危机,可以令全球金融市场扭曲.对大、中、小型股先'大散",在市场乏购买力下,再以"阴乾跌"走势发展,也无奈要接受.在欧债利淡因素下,心理及资金面对股价影响较价值面更强,换言之,估值吸引也阻挡不了股价下跌.因此,在欧债问题未明朗化,德国未有最终抉择之前,小投资者为保本,宜尽量少参与股票买卖为上.