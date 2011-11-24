〔港报社评〕中央次轮松宏调非全面宽松--经济日报11月24日

汇丰昨公布11月中国制造业采购经理人指数初值,急坠扩张与收缩分界线50之下,反映中国出口跌势已成,加上外围经济危机加深,中国放松宏调将顺势进入次轮,助中国经济软着陆,但政策仍有保有压,非全面放松.

汇丰11月中国制造业采购经理指数跌至48,是32个月来最低,拖累港股恒指昨挫387点.采购经理指数是领先指标,能前瞻未来经济方向,外界猜测中国因应经济放缓,将被迫大幅放松宏调措施救经济.惟外界捉错用神,中国宏调紧松早有部署,只待时机实施次轮宽松措施,助经济软着陆.中国宏调政策今年八月起微调预调,定向助资金短绌而濒危的中小企、微企.惟中国定向微调宽松,是避免错释宏调加快松绑讯号,令资金涌向股市楼市,再推高物价、楼价,令经济出现过热折腾.

昨日公布的采购经理人指数,对中国并非坏消息,甚或成次轮放松契机.因10月采购经理人指数曾反弹上扩张水平,但本月及8、9两月是收缩水平,反映10月反弹乏力,中国出口跌势已成、经济放缓持续.更重要的是,欧债危机近月不断加深,欧元区11月制造业采购经理人指数更跌至46.4.美国财赤危局加深,失业率高企,亦加深双底衰退危机.国务院副总理王岐山近日警告,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.但投资者不应期望宏调全面放松,底因是北京为抵御环球金融海啸,2008年底力推4万亿元人民币刺激计划,2009年银行新增贷款暴涨至九点六万亿元,种下高通胀、高楼价、地方债急涨等後遗症,现时若全面放松宏调,诸问题将重现.

故可预期,中国次轮放松宏调,仍是有针对性主力救助中小企、微企,避免年关倒闭潮冲击经济、社会稳定.及扶持发展新兴产业、环保节能产业,提高经济竞争力.此外,中国会严控资金流向楼市,因楼价仍跌幅不足.故此,中国目前不会启动全面放松手段如减息、大幅下调存款准备金率等,最多是会微调存款准备金率,以作稍松宏调讯号,中国经济工作会议结果,将为投资者带来更清晰的宏调动向.