〔香港个股〕超大现代拟配售其所持亚洲果业约4.7亿港元股份

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透香港11月24日电---在中国从事农产品经营的超大现代农业(0682.HK)称,该公司拟以配售方式出售其所持亚洲果业(0073.HK)约4.7亿港元的股份,筹资作一般营运资金之用.
停牌已经两个月的超大现代的公告称,周二与配售代理美高证券订立一项配售协议,後者代表超大现代按每股4.66港元配售约1亿股亚洲果业的股份;配售价较亚洲果业周二收盘价5.02港元折让约7%.
本次配售股份占亚洲果业已发行股本总额约8.2%,紧随配售事项完成後,超大现代仍持有亚洲果业的5.39%权益.
超大现代此前称,香港市场失当行审裁处将对公司主席郭浩以及首席财务官(CFO)陈志宝进行聆讯,惟该聆讯没有向该公司提出不当行为的指控.不过其股份将继续停牌,以待进一步发出公告以交代2011年9月26日Anonymous Analytics发出的一份报告.[ID:nCH0081045]
亚洲果业周四早盘逆市上涨1.28%,报4.75港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。