〔香港个股〕超大现代拟配售其所持亚洲果业约4.7亿港元股份

路透香港11月24日电---在中国从事农产品经营的超大现代农业(0682.HK)称,该公司拟以配售方式出售其所持亚洲果业(0073.HK)约4.7亿港元的股份,筹资作一般营运资金之用.

停牌已经两个月的超大现代的公告称,周二与配售代理美高证券订立一项配售协议,後者代表超大现代按每股4.66港元配售约1亿股亚洲果业的股份;配售价较亚洲果业周二收盘价5.02港元折让约7%.

本次配售股份占亚洲果业已发行股本总额约8.2%,紧随配售事项完成後,超大现代仍持有亚洲果业的5.39%权益.

超大现代此前称,香港市场失当行审裁处将对公司主席郭浩以及首席财务官(CFO)陈志宝进行聆讯,惟该聆讯没有向该公司提出不当行为的指控.不过其股份将继续停牌,以待进一步发出公告以交代2011年9月26日Anonymous Analytics发出的一份报告.[ID:nCH0081045]

亚洲果业周四早盘逆市上涨1.28%,报4.75港元.(完)

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