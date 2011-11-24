〔港报社评〕勿当病人家属全是"怪兽"--星岛日报11月24日

73岁长者王肯构病逝九龙医院,遗下医护集体出错及试图隐瞒的疑团,反映前线医护处理与病人家属沟通完全失败.医院查证死因、纠正护理错误外,还要加强医护与家属接触时的同理心和应对技巧.

王伯因为患上咽喉癌,接受手术後留下一个人工造口方便呼吸,转介到九龙医院疗养.家属见造口纱布四边都贴紧胶布,恐怕影响王伯呼吸,向医护查询不果.六天后,王伯突现病情转坏死亡,因而出现"封喉窒息"疑云.死者儿子甚至在病房垃圾桶翻找怀疑"致命纱布"作为证物,向传媒投诉.医院事隔一星期才向医院管理局呈报这宗事故,公开承认贴错胶布.

如果医护人员觉得这一做法正确,病人家属提出疑问时,理应向家属解释清楚这样做的原因,减轻家属的忧虑.可惜今次医护人员明显没有做到这些基本工夫,结果出现食物及卫生局局长周一岳昨日形容的沟通互信"完全崩溃"的局面,家属指责医护人员销毁证据.

医护人员被指"敷衍"病人家属,当中或者有一种"你懂甚麽?"的心态,又或者可能怕家属万一有事,秋後算帐而少讲为妙以求自保,今次事件显示这带来反效果.今天医护专业的权威,不再单靠地位和光环,还需要懂得透过深入浅出的讲解,令病人和家属心服口服.港府要改正的,不仅是护理上的错失,还有与家属接触的心态和技巧,赢取家属的支持,对治疗病人也有正面作用.