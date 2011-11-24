〔港报社评〕疑似种票愈揭愈多,选举处应主动查核--明报11月24日

区议会选举结束之後,疑似种票情况愈揭愈多,显示美孚新 一个住宅单位出现的"1屋7姓13选民"并非单一事件,只是具体情况各有不同而已.各种迹象显示,有人正利用选民登记和投票设计的漏洞,操作种票,影响选举结果.港府虽然开始处理美孚等个案,不过,选举事务处现在只是跟着传媒揭发的有限个案,采取行动.基于疑似种票情况和规模,可能超乎一般想像之外,港府应该责成选举事务处主动全面查核,消除个中的违法行为,使市民对选举制度不至于失去信心.

选举事务处这次采取行动,好像对事态有反应,不过,该处只按传媒报导到哪里,才查到哪里,这种被动取态,显然未能符合市民对选举事务处维持选举公平公正的期望.另外,港府曾经说选举事务处对每一个投诉,都会处理,但是历年来该处对选民登记违规投诉的处理情况,一概"未能提供".有理由相信,选举处历年来对于疑似种票投诉,从未认真处理,事态性质形同失职,而上级督导不严,也有不可推卸责任.

从传媒和个别区议员、地区人士所揭露,一些选民登记住址弄虚作假,并非单一事件,相信仅属冰山一角,疑似种票操作,可能在全港范围都存在,冰山之下的水有多深,难以估计.若选民登记漏洞被人利用为种票操作,以影响选举结果,则香港民主进程本已极其缓慢,连选举的公平公正也遭到冲击,香港政局之乌烟瘴气,更不堪闻问了.